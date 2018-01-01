На Волині горіла літня кухня, яку навмисне підпалили
Сьогодні, 16:50
В селі Підгородне Любомльського району горіла літня кухня, яку навмисне підпалили.
Інцидент трапився у суботу, 22 грудня о 05:50. Пожежу ліквідували місцеві жителі власними силами, - пише Район.Любомль.
«Пошкоджено кімнату 3 на 5 метрів. Ймовірна причина пожежі – підпал», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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Інцидент трапився у суботу, 22 грудня о 05:50. Пожежу ліквідували місцеві жителі власними силами, - пише Район.Любомль.
«Пошкоджено кімнату 3 на 5 метрів. Ймовірна причина пожежі – підпал», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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