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На Волині горіла літня кухня, яку навмисне підпалили

На Волині горіла літня кухня, яку навмисне підпалили
В селі Підгородне Любомльського району горіла літня кухня, яку навмисне підпалили.

Інцидент трапився у суботу, 22 грудня о 05:50. Пожежу ліквідували місцеві жителі власними силами, - пише Район.Любомль.

«Пошкоджено кімнату 3 на 5 метрів. Ймовірна причина пожежі – підпал», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

На Волині горіла літня кухня, яку навмисне підпалили

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Теги: пожежа, підпал
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