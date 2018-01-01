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Сильний сніг та хуртовини: синоптики розповіли, у яких областях України чекати негоди

Сильний сніг та хуртовини: синоптики розповіли, у яких областях України чекати негоди
Синоптики попереджають про погіршення погоди на Півночі, Сході та Півдні України 25 грудня. Очікується зниження температури та снігопади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, - пише ТСН.

Метеорологи прогнозують складні погодні умови у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях, а саме сильний сніг та хуртовини. 

На Приазов'ї та східних областях слід чекати сильного мокрого снігу та дощу. Також у цих областях пориви вітру сягатимуть 15-25 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, в Приазов'ї та східних областях протягом доби близько 0°.

Водіїв просять бути обережними, адже налипання мокрого снігу та  ожеледь суттєво ускладнять ситуацію на автошляхах.

Окрім цього, українців попередили про лавинну небезпеку. Через хуртовини та снігопади 23-24 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

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Теги: негода, сніг, синоптики
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