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На трасі Київ-Ковель зіштовхнулись три буси

На трасі Київ-Ковель зіштовхнулись три буси
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 22 грудня автодорозі Київ-Ковель, на в’їзді у Коростень, травми отримали троє людей.

За попередньою інформацією, близько 4-ї ранку водій автомобіля Volkswagen Crafter, 38-річний громадянин республіки Молдова, рухаючись у напрямку центру міста, вчинив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, за кермом якого перебував 45-річний житель Рівненщини. У результаті відбулося ще одне зіткнення із транспортним засобом Volkswagen LT під керуванням 21-річного жителя м. Овруча. Один з автомобілів, Volkswagen Crafter, перекинувся, - інформує ГУНП у Житомирській області.

У результаті ДТП травми отримали водій та 29-річна пасажирка автомобіля Renault, а також водій автомобіля «Volkswagen Crafter». Їх доставили до Коростенської лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.


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Теги: аварія, Київ, Ковель, мікроавтобуси
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