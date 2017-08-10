На трасі Київ-Ковель зіштовхнулись три буси
Сьогодні, 18:01
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 22 грудня автодорозі Київ-Ковель, на в’їзді у Коростень, травми отримали троє людей.
За попередньою інформацією, близько 4-ї ранку водій автомобіля Volkswagen Crafter, 38-річний громадянин республіки Молдова, рухаючись у напрямку центру міста, вчинив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, за кермом якого перебував 45-річний житель Рівненщини. У результаті відбулося ще одне зіткнення із транспортним засобом Volkswagen LT під керуванням 21-річного жителя м. Овруча. Один з автомобілів, Volkswagen Crafter, перекинувся, - інформує ГУНП у Житомирській області.
У результаті ДТП травми отримали водій та 29-річна пасажирка автомобіля Renault, а також водій автомобіля «Volkswagen Crafter». Їх доставили до Коростенської лікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події.
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За попередньою інформацією, близько 4-ї ранку водій автомобіля Volkswagen Crafter, 38-річний громадянин республіки Молдова, рухаючись у напрямку центру міста, вчинив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, за кермом якого перебував 45-річний житель Рівненщини. У результаті відбулося ще одне зіткнення із транспортним засобом Volkswagen LT під керуванням 21-річного жителя м. Овруча. Один з автомобілів, Volkswagen Crafter, перекинувся, - інформує ГУНП у Житомирській області.
У результаті ДТП травми отримали водій та 29-річна пасажирка автомобіля Renault, а також водій автомобіля «Volkswagen Crafter». Їх доставили до Коростенської лікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події.
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