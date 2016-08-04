Волинські патрульні здійснили мрію сина загиблого Героя. ФОТО

Миколи Яворського, головного сержанта-командира міномету 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве Новоайдарського р-ну Луганської області.



Правоохоронці приїхали до нього додому у Ковельський район - це було справжнім сюрпризом для всіх, - повідомили поліцейські у



Про його сина Олега ми дізнались від волонтерів руху «Меценати для солдата», з якими плідно співпрацюємо. У рамках проекту «Діти Небесного Легіону» активісти розміщують інформацію про дітей загиблих Героїв, їхні потреби та мрії.



Олег Яворський, як виявилось, мріє стати… поліцейським. Тож наші патрульні вирішили трішки допомогти в реалізації мрії, а саме, познайомились з Олегом та його рідними, привітали з 6-річчям, яке хлопець відзначає саме сьогодні, дали змогу посидіти у справжньому поліцейському автомобілі.



Неможливо описати ті емоції, захват і радість, які відчував Олег, побачивши справжніх полісменів! Інспектори Марія, Роман та Ігор подружились з Олегом та його братом Ярославом, пограли з ними в ігри та обіцяли підтримувати контакт. Можливо, через кілька років ми побачимо сина волинського Героя у наших лавах.



З днем народження, Олежику!", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора патрульні інспектори відвідали сина волинського Героя, головного сержанта-командира міномету 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве Новоайдарського р-ну Луганської області.Правоохоронці приїхали до нього додому у Ковельський район - це було справжнім сюрпризом для всіх, - повідомили поліцейські у facebook Про його синами дізнались від волонтерів руху «Меценати для солдата», з якими плідно співпрацюємо. У рамках проекту «Діти Небесного Легіону» активісти розміщують інформацію про дітей загиблих Героїв, їхні потреби та мрії.Олег Яворський, як виявилось, мріє стати… поліцейським. Тож наші патрульні вирішили трішки допомогти в реалізації мрії, а саме, познайомились з Олегом та його рідними, привітали з 6-річчям, яке хлопець відзначає саме сьогодні, дали змогу посидіти у справжньому поліцейському автомобілі.Неможливо описати ті емоції, захват і радість, які відчував Олег, побачивши справжніх полісменів! Інспекторитаподружились з Олегом та його братом, пограли з ними в ігри та обіцяли підтримувати контакт. Можливо, через кілька років ми побачимо сина волинського Героя у наших лавах.З днем народження, Олежику!", - йдеться в дописі.

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