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У Луцьку жінку покусали бродячі пси

У Луцьку жінку покусали бродячі пси
На лучанку напала зграя безпритульних собак. Жінку госпіталізували.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Галина Корнієць.

"Що це робиться народ!!! На мою добру знайому сьогодні ввечорі напала зграя собак, біля магазина "Алладін". Змогла відбитися сумкою. І як наслідок: рани на ногах до крові, швидка, поклали в лікарню і протягом 3 місяців будуть колоти уколи від сказу. І хто має за це відповідати?", - йдеться в дописі.

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Теги: собака, покусала, зграя, сказ
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