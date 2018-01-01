У Луцьку жінку покусали бродячі пси





Про це у спільноті Галина Корнієць.



"Що це робиться народ!!! На мою добру знайому сьогодні ввечорі напала зграя собак, біля магазина "Алладін". Змогла відбитися сумкою. І як наслідок: рани на ногах до крові, швидка, поклали в лікарню і протягом 3 місяців будуть колоти уколи від сказу. І хто має за це відповідати?", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На лучанку напала зграя безпритульних собак. Жінку госпіталізували.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала"Що це робиться народ!!! На мою добру знайому сьогодні ввечорі напала зграя собак, біля магазина "Алладін". Змогла відбитися сумкою. І як наслідок: рани на ногах до крові, швидка, поклали в лікарню і протягом 3 місяців будуть колоти уколи від сказу. І хто має за це відповідати?", - йдеться в дописі.

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