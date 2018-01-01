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У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО
В Івано-Франківській області 23 грудня близько 3.00 ночі згорів готель Простоквашино.

У селі Яблуниця (Івано-Франківська область) близько 3.00 ночі сталася пожежа у готелі Простоквашино, в результаті чого загинула одна людина, повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області.

Після того, як спалахнула пожежа, обслуговуючому персоналу готелю вдалося евакуювати його жителів до прибуття пожежних.

Пожежу вдалося локалізувати близько 6.12, а о 7.00 – повністю загасити.

Тіло загиблої людини знайшли, коли проводили роботи по розбору решток готелю.
У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО

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Теги: готель, пожежа, труп
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