У Карпатах згорів готель – одна людина загинула. ФОТО





У селі Яблуниця (Івано-Франківська область) близько 3.00 ночі сталася пожежа у готелі Простоквашино, в результаті чого загинула одна людина,



Після того, як спалахнула пожежа, обслуговуючому персоналу готелю вдалося евакуювати його жителів до прибуття пожежних.



Пожежу вдалося локалізувати близько 6.12, а о 7.00 – повністю загасити.



Тіло загиблої людини знайшли, коли проводили роботи по розбору решток готелю.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківській області 23 грудня близько 3.00 ночі згорів готель Простоквашино.У селі Яблуниця (Івано-Франківська область) близько 3.00 ночі сталася пожежа у готелі Простоквашино, в результаті чого загинула одна людина, повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області.Після того, як спалахнула пожежа, обслуговуючому персоналу готелю вдалося евакуювати його жителів до прибуття пожежних.Пожежу вдалося локалізувати близько 6.12, а о 7.00 – повністю загасити.Тіло загиблої людини знайшли, коли проводили роботи по розбору решток готелю.

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