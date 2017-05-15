Українці зможуть повертати ліки до аптек, - Супрун





Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з початку 2019 року українці зможуть повертати в аптеки куплені ліки, передає



За словами Супрун, в аптеці перевірятимуть, чи не відкривалися ліки і чи не використовували їх. Також перевірять упаковку на цілісність.



Якщо в аптеки не виникне ніяких зауважень у зазначених питаннях, то ліки можна буде повернути.



Контроль за процесом повернення ляже на Держлікслужбу. Їй нададуть більше повноважень по інспекції, аби була можливість перевіряти аптеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українців з 1 січня 2019 року з’явиться можливість повертати ліки в аптеки.Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’язаявила, що з початку 2019 року українці зможуть повертати в аптеки куплені ліки, передає Укрінформ За словами Супрун, в аптеці перевірятимуть, чи не відкривалися ліки і чи не використовували їх. Також перевірять упаковку на цілісність.Якщо в аптеки не виникне ніяких зауважень у зазначених питаннях, то ліки можна буде повернути.Контроль за процесом повернення ляже на Держлікслужбу. Їй нададуть більше повноважень по інспекції, аби була можливість перевіряти аптеки.

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