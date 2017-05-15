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Українці зможуть повертати ліки до аптек, - Супрун

Українці зможуть повертати ліки до аптек, - Супрун
В українців з 1 січня 2019 року з’явиться можливість повертати ліки в аптеки.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з початку 2019 року українці зможуть повертати в аптеки куплені ліки, передає Укрінформ.

За словами Супрун, в аптеці перевірятимуть, чи не відкривалися ліки і чи не використовували їх. Також перевірять упаковку на цілісність.

Якщо в аптеки не виникне ніяких зауважень у зазначених питаннях, то ліки можна буде повернути.

Контроль за процесом повернення ляже на Держлікслужбу. Їй нададуть більше повноважень по інспекції, аби була можливість перевіряти аптеки.

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Теги: ліки, аптека, повернення, Супрун
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