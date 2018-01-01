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На Волині розробляють мапу-пазл міста

На Волині розробляють мапу-пазл міста
Проект «Місто-пазл» був ініційований керівниками ГО «Креатив студіо». За словами Анастасії Азанової, у рамках проекту буде створено ізометричну мапу міста, виготовлено 30 пазлів з картою розміром формату А2, яка складатиметься з 600 частинок.

Повідомляє БУГ.

Анастасія Азанова зазначила, що громадська організація провела опитування про доцільність виготовлення подібної карти серед відвідувачів хабу, а також звернулася з проханням допомогти опитати містян до «АТМ Володимир». Після цього дійшли висновку, що така мапа дійсно потрібна.

Протягом грудня всі жителі Володимира-Волинського можуть долучитися до опитування та повідомити ініціаторів про своє бачення. Для цього необхідно заповнити анкету перейшовши за посиланням ТУТ.

За наведеним розрахунком, на реалізацію ідеї потрібно більше 19-ти тисяч гривень, з них в проекті передбачено 10 тисяч гривень з міського бюджету.

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Теги: мапа, місто, пазл
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