На Волині розробляють мапу-пазл міста
Сьогодні, 05:27
Проект «Місто-пазл» був ініційований керівниками ГО «Креатив студіо». За словами Анастасії Азанової, у рамках проекту буде створено ізометричну мапу міста, виготовлено 30 пазлів з картою розміром формату А2, яка складатиметься з 600 частинок.
Повідомляє БУГ.
Анастасія Азанова зазначила, що громадська організація провела опитування про доцільність виготовлення подібної карти серед відвідувачів хабу, а також звернулася з проханням допомогти опитати містян до «АТМ Володимир». Після цього дійшли висновку, що така мапа дійсно потрібна.
Протягом грудня всі жителі Володимира-Волинського можуть долучитися до опитування та повідомити ініціаторів про своє бачення. Для цього необхідно заповнити анкету перейшовши за посиланням ТУТ.
За наведеним розрахунком, на реалізацію ідеї потрібно більше 19-ти тисяч гривень, з них в проекті передбачено 10 тисяч гривень з міського бюджету.
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Повідомляє БУГ.
Анастасія Азанова зазначила, що громадська організація провела опитування про доцільність виготовлення подібної карти серед відвідувачів хабу, а також звернулася з проханням допомогти опитати містян до «АТМ Володимир». Після цього дійшли висновку, що така мапа дійсно потрібна.
Протягом грудня всі жителі Володимира-Волинського можуть долучитися до опитування та повідомити ініціаторів про своє бачення. Для цього необхідно заповнити анкету перейшовши за посиланням ТУТ.
За наведеним розрахунком, на реалізацію ідеї потрібно більше 19-ти тисяч гривень, з них в проекті передбачено 10 тисяч гривень з міського бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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