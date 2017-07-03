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Влад Яма привітав юних волинських танцюристів з перемогою на турнірі

Влад Яма привітав юних волинських танцюристів з перемогою на турнірі
15 міжнародний турнір зі спортивних танців «Різдвяний бал» відбувся у Рівному у суботу.

У ньому взяли участь юні танцюристи з Володимира-Волинського клубу «Star Light», керівниками і засновниками якого є Станіслав та Софія Кузнєчихіни, Ярина Шуляр та Роман Боярчук. Повідомляє Володимир медіа.

Діти є багаторазовими призерами та переможцями чемпіонатів України й міжнародних танцювальних конкурсів. Так, і цього разу підтвердили, що вони – найкращі, здобувши два перших місця у категоріях «Юніори-1» та «Юніори-2».

Приємною несподіванкою на турнірі стала присутність у якості журі українського танцюриста та суддю багатьох телевізійних проектів – Влада Ями. Він не тільки привітав юних танцюристів з перемогою, а й сфотографувався з ними, розмістивши світлину на своїй сторінці в Інстаграм.
Влад Яма привітав юних волинських танцюристів з перемогою на турнірі

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Теги: Влад Яма, танцюристи, турнір, перемога
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