Католицьке Різдво 2018: прикмети





На католицьке Різдво, вночі 25 грудня, коли годинник б’є 12 разів, господар будинку повинен відкрити вікно, таким чином впускаючи Різдво, а разом з ним – удачу і благополуччя. Пишуть



Обов’язкові атрибути свята: різдвяні свічки, які, згідно з прикметами, захищають святковий стіл від холоду і сил темряви, а також різдвяний вінок – він оберігає від злих духів.



Кілька прикмет пов’язано також із заборонами. Не можна, наприклад, у святкові дні займатися рукоділлям – це загрожує комусь із членів сім’ї раптовою сліпотою або глухотою.



Категорично забороняється полювання. Вважається, якщо мисливець відправиться до лісу – замерзне або стане здобиччю того звіра, на якого збирався полювати.



У жодному разі не можна сідати за святковий стіл у старому одязі – рік буде невдалим. Те ж саме чекає на тих, хто прийшов одягненим у чорне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для католиків Різдво важливіше за Новий рік. Але у них є одна прикмета, яка дуже схожа на новорічну: як зустрінеш Різдво, так і весь рік проведеш.На католицьке Різдво, вночі 25 грудня, коли годинник б’є 12 разів, господар будинку повинен відкрити вікно, таким чином впускаючи Різдво, а разом з ним – удачу і благополуччя. Пишуть Факти ICTV Обов’язкові атрибути свята: різдвяні свічки, які, згідно з прикметами, захищають святковий стіл від холоду і сил темряви, а також різдвяний вінок – він оберігає від злих духів.Кілька прикмет пов’язано також із заборонами. Не можна, наприклад, у святкові дні займатися рукоділлям – це загрожує комусь із членів сім’ї раптовою сліпотою або глухотою.Категорично забороняється полювання. Вважається, якщо мисливець відправиться до лісу – замерзне або стане здобиччю того звіра, на якого збирався полювати.У жодному разі не можна сідати за святковий стіл у старому одязі – рік буде невдалим. Те ж саме чекає на тих, хто прийшов одягненим у чорне.

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