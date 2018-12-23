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Католицьке Різдво 2018: прикмети

Католицьке Різдво 2018: прикмети
Для католиків Різдво важливіше за Новий рік. Але у них є одна прикмета, яка дуже схожа на новорічну: як зустрінеш Різдво, так і весь рік проведеш.

На католицьке Різдво, вночі 25 грудня, коли годинник б’є 12 разів, господар будинку повинен відкрити вікно, таким чином впускаючи Різдво, а разом з ним – удачу і благополуччя. Пишуть Факти ICTV.

Обов’язкові атрибути свята: різдвяні свічки, які, згідно з прикметами, захищають святковий стіл від холоду і сил темряви, а також різдвяний вінок – він оберігає від злих духів.

Кілька прикмет пов’язано також із заборонами. Не можна, наприклад, у святкові дні займатися рукоділлям – це загрожує комусь із членів сім’ї раптовою сліпотою або глухотою.

Категорично забороняється полювання. Вважається, якщо мисливець відправиться до лісу – замерзне або стане здобиччю того звіра, на якого збирався полювати.

У жодному разі не можна сідати за святковий стіл у старому одязі – рік буде невдалим. Те ж саме чекає на тих, хто прийшов одягненим у чорне.

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Теги: католицьке Різдво, прикмети
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Коментарі 1
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Більшість православних святкує 25 грудня. Це московська і сербська церква себе виліляють.
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