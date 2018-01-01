У Києві горів ресторан. ВІДЕО





Про це за попередньою інформацією повідомляє паблік dtp.kiev.ua. у Facebook, передає



Інцидент трапився 23 грудня.



На місці події працювало чимало пожежних і «швидких».



Про постраждалих поки не відомо, бо рятувальники не можуть потрапити всередину закладу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Хрещатику горів ресторан "Чумацький шлях".Про це за попередньою інформацією повідомляє паблік dtp.kiev.ua. у Facebook, передає ТСН Інцидент трапився 23 грудня.На місці події працювало чимало пожежних і «швидких».Про постраждалих поки не відомо, бо рятувальники не можуть потрапити всередину закладу.

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