У Києві горів ресторан. ВІДЕО
Сьогодні, 08:53
У Києві на Хрещатику горів ресторан "Чумацький шлях".
Про це за попередньою інформацією повідомляє паблік dtp.kiev.ua. у Facebook, передає ТСН.
Інцидент трапився 23 грудня.
На місці події працювало чимало пожежних і «швидких».
Про постраждалих поки не відомо, бо рятувальники не можуть потрапити всередину закладу.
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Про це за попередньою інформацією повідомляє паблік dtp.kiev.ua. у Facebook, передає ТСН.
Інцидент трапився 23 грудня.
На місці події працювало чимало пожежних і «швидких».
Про постраждалих поки не відомо, бо рятувальники не можуть потрапити всередину закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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