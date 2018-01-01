вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві горів ресторан. ВІДЕО

У Києві горів ресторан. ВІДЕО
У Києві на Хрещатику горів ресторан "Чумацький шлях".

Про це за попередньою інформацією повідомляє паблік dtp.kiev.ua. у Facebook, передає ТСН.

Інцидент трапився 23 грудня.

На місці події працювало чимало пожежних і «швидких».

Про постраждалих поки не відомо, бо рятувальники не можуть потрапити всередину закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Київ, ресторан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві горів ресторан. ВІДЕО
Сьогодні, 08:53
З картки волинянки шахраї зняли 7 тисяч гривень
Сьогодні, 08:31
Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом
Сьогодні, 08:13
Католицьке Різдво 2018: прикмети
Сьогодні, 07:32
Влад Яма привітав юних волинських танцюристів з перемогою на турнірі
Сьогодні, 06:23
Схожі новини
У Києві в автівці заживо згорів чоловік У Києві в автівці заживо згорів чоловік
16 грудень, 18:42
У Києві горіла будівля Мінфіну У Києві горіла будівля Мінфіну
29 листопад, 09:28
У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО У Києві – пожежа на СТО: згоріли три автівки. ВІДЕО
27 жовтень, 12:05
Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО
08 жовтень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
У Києві горів ресторан. ВІДЕО
Сьогодні, 08:53
 0
З картки волинянки шахраї зняли 7 тисяч гривень
Сьогодні, 08:31
 0
Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом
Сьогодні, 08:13
 0
Католицьке Різдво 2018: прикмети
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8