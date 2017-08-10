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Чверть домогосподарств на Волині отримали субсидії

Чверть домогосподарств на Волині отримали субсидії
24,9% від загальної кількості домогосподарств на Волині отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління статистики у Волинській області.

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді звернулось 114,5 тис. домогосподарств (на 57,5% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.), з них 53,4% проживають у міських поселеннях, 46,6% – у сільській місцевості.

З початку року субсидії призначили 163,0 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), з них у міських поселеннях – 96,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 66,4 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 34,7%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді становила 60,2 млн.грн (у січні–листопаді 2017р. – 100,2 млн.грн), з якої у міських поселеннях – 38,1 млн.грн, у сільській місцевості – 22,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді становив 536,2 грн (у листопаді 2017р. – 550,4 грн).
На покриття субсидій організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у січні–листопаді перерахували 1629,0 млн.грн (у міських поселення – 1018,9 млн.грн, у сільській місцевості – 610,1 млн.грн), що на 3,9% більше, ніж у січні–листопаді минулого року.

Заборгованість бюджетів перед даними організаціями на кінець листопада становила 196,2 млн.грн.

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Теги: субсидія, Волинь
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