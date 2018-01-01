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Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети та забобони 24 грудня

Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети та забобони 24 грудня
24 грудня католики готуються до Різдва. Ввечері родина чекає на появу першої зірки та сідає до святкового столу.

Про це пише 24tv.ua.

На стіл подають 12 пісних страв. Святу вечерю починають із молитви, яку зачитує голова сімейства. На столі запалюють свічку, яка символізує різдвяну зірку. В кінці Святвечора традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу.

Іменини 24 грудня святкують: Данило, Іван, Микола, Петро.

Народні прикмети на 24 грудня:

– Сонячні промені йдуть вгору – незабаром настане холод. Якщо йдуть вниз – очікуйте заметіль.

– Кілька білок збираються в одному дуплі – будуть сильні морози.

Що можна робити 24 грудня

1. Попросіть вибачення у всіх, кого ви раніше образили.

2. Одягайте світлий одяг. Це допоможе уникнути трауру.

3. Поминайте покійних та не викидайте недоїдки зі столу.

4. Загадайте бажання у Святу ніч, цей магічний час посприяє здійсненню та реалізації задуманого.

Що не можна робити 24 грудня

1. Не спізнюйтеся на святу вечерю, адже весь рік будете далеко перебувати від дому.

2. Не вставайте зі столу, поки не скуштуєте 12 страв.

3. Під час Святої вечері не можна виходити з дому.

4. Не бажано до столу запрошувати друзів чи знайомих. Цей вечір треба провести у колі сім'ї.

5. Цього дня категорично забороняється підвищувати на рідних голос та сваритися.

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Теги: свято, Волинь
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