вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики

У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики
Лучан запрошують на концерт «Аве Марія».

Концерт відбудеться у суботу, 5 січня, у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла.

У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Альварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.

Початок концерту о 16:00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт, Луцьк, костел
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській автостанції побили та пограбували львів'янина
Сьогодні, 10:48
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Сьогодні, 10:43
У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики
Сьогодні, 10:31
Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети та забобони 24 грудня
Сьогодні, 10:15
У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
30 липень, 10:12
У Луцьку виступатиме органіст із Франції. ФОТО У Луцьку виступатиме органіст із Франції. ФОТО
10 липень, 14:35
Лучан кличуть в костел на концерт класичної музики Лучан кличуть в костел на концерт класичної музики
06 травень, 2016, 19:03
Лучани зібралися у костелі, щоб послухати органну різдвяну музику. ВІДЕО Лучани зібралися у костелі, щоб послухати органну різдвяну музику. ВІДЕО
15 січень, 2016, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
П'яний водій стукнув авто і втік: пильна лучанка «здала» винуватця поліції
Сьогодні, 11:40
 0
Свято наближається: у Луцьку прикрасили тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
На «Устилузі» вилучили заборонені ліки
Сьогодні, 11:25
 0
Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8