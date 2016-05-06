У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики





Концерт відбудеться у суботу, 5 січня, у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла.



У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Альварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.



Початок концерту о 16:00.



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.



Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.



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