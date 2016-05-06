У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики
Сьогодні, 10:31
Лучан запрошують на концерт «Аве Марія».
Концерт відбудеться у суботу, 5 січня, у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла.
У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Альварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.
Початок концерту о 16:00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Концерт відбудеться у суботу, 5 січня, у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла.
У виконанні Анастасії Янцур (сопрано) та Петра Сухоцького (орґан) звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Альварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.
Початок концерту о 16:00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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