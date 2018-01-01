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Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*

Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
У селі Струмівка, що поблизу Луцька, Будівельна компанія «Інвестор» зводить сучасний житловий комплекс «Струмочок», таунхауси в якому можна придбати з відтермінуванням на 3 роки.

Пропозиція діє лише на 5 таунхаусів різної площі. Сума першого внеску становить 10 % від загальної вартості, – пише Перший.

Маркетолог Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад розповіла, що ця акція спрямована на те, аби зробити таунхауси більш доступними. Мовляв, не всі можуть заплатити всю суму відразу або очікують фінансових надходжень через кілька місяців.

До того ж оплата – у гривнях, тому коливання курсу долара не вплине на розміри платежів.

«Ніхто не пропонує таких умов відтермінування, але ми вирішили спробувати. 10 % – це 129 884 гривень, або близько 4 600$. Щомісячний платіж коливатиметься в межах 40 тисяч гривень. Це цілком реальна сума для тих, хто має намір та можливість покращити свої житлові умови», – розповіла Ірина Новосад.

«Струмочок» – це житло іншого ґатунку, оскільки складається з три- та чотирикімнатних осель площею від 100 квадратних метрів.

Це масштабна забудова з продуманою інфраструктурою. Друга черга будівництва – це 118 таунхаусів, 9 котеджів та багатоквартирні будинки на 140 осель. Перші таунхауси здадуть в експлуатацію у червні 2020 року.

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Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*


Ці будинки матимуть центральне водопостачання, газопостачання та каналізацію. У них буде охорона та освітлення.

Кожне помешкання буде енергоефективним, а опалення в них – автономним. Усі таунхауси матимуть власний вхід, паркомісця та присадибну ділянку.

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Купуючи таке житло, людина фактично стане власником приватного будинку, але їй не потрібно буде хвилюватись за підведення комунікацій, прибирання території, безпеку та дозвілля дітей.

Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*


Будівельна компанія «Інвестор» спроектувала таунхауси трьох типів:

«Класичний» (типовий проект на 130,61 кв.м.)

Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*


«Сімейний» (спроектований для родин з дітьми, яким обов’язково потрібні окремі кімнати. Площа – 127,18 кв.м.)

Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*


«Затишний» (ідеальний для молодої сім'ї, яка полюбляє проводити час з рідними і друзями. Площа – 119,16 кв.м.).

Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*


Оселя з наповненням коштує 12 500 грн. / кв.м., без нього – 10 900 грн. / кв.м.

Якщо ви хочете мешкати в одному з таунхаусів, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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