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На волинській автостанції побили та пограбували львів'янина

На волинській автостанції побили та пограбували львів'янина
У місті Берестечко Горохівського району побили та пограбували 42-річного жителя Львівської області.

23 грудня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що на автостанції у місті Берестечко Горохівського району його побили та пограбували. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон «Nokia».

Поліцейські встановили, що пограбування скоїв не судимий раніше 40-річний місцевий житель. Мобільний телефон вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: грабіж, побиття, Берестечко, поліція
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