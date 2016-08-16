На волинській автостанції побили та пограбували львів'янина
Сьогодні, 10:48
У місті Берестечко Горохівського району побили та пограбували 42-річного жителя Львівської області.
23 грудня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що на автостанції у місті Берестечко Горохівського району його побили та пограбували. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон «Nokia».
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв не судимий раніше 40-річний місцевий житель. Мобільний телефон вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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23 грудня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що на автостанції у місті Берестечко Горохівського району його побили та пограбували. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон «Nokia».
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв не судимий раніше 40-річний місцевий житель. Мобільний телефон вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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