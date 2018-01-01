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Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО

Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Волинські митники у пункті пропуску Устилуг виявили у француза приховані припаси наркотиків.

У пункті пропуску Устилуг під час повного митного огляду автомобіля волинські митники виявили у громадянина Франції припаси наркотичних речовин, - йдеться у повідомленні прес-служби Волинської митниці.

Їх чоловік намагався вивезти з України до Польщі, розклавши у різні місця серед особистих речей.

Зокрема, прихований у багажнику тюбик білого кольору з написом виробника "Канабіс Амстердам" містив речовину білого кольору вагою брутто 9,40 г.

У чорному поліетиленовому згортку в одязі була захована порошкоподібна речовина темно-зеленого кольору вагою 4,69 г.

Один поліетиленовий пакетик з речовиною білого кольору вагою 9,33 г іноземець намагався непомітно викинути у смітник.

"Припаси наркотиків вилучені посадовими особами управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС. Правоохоронцям надіслано повідомлення про діяння, що може містити ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО
Француз віз на Волинь купу наркотиків. ФОТО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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