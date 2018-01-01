На «Устилузі» вилучили заборонені ліки

У пункті пропуску «Устилуг» у двох громадян України вилучили заборонені для вільного обігу психотропні речовини.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У пункті пропуску Устилуг волинські митники припинили протиправнийнамір двох громадян України ввезти ліки, які заборонені для вільного обігу через вміст у них психотропних речовин. Обидвоє були пасажирами рейсових автобусів і претендували на спрощену форму митного контролю.Однак 6 таблеток та 107 флаконів з рідинами в упаковках виробниківбули виявлені та вилучені посадовими особами управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.Правоохоронцям надіслали повідомлення про діяння, що можуть міститиознаки злочинів за статтею 309 Кримінального Кодексу України.