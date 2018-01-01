На «Устилузі» вилучили заборонені ліки
Сьогодні, 11:25
У пункті пропуску «Устилуг» у двох громадян України вилучили заборонені для вільного обігу психотропні речовини.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пункті пропуску Устилуг волинські митники припинили протиправний
намір двох громадян України ввезти ліки, які заборонені для вільного обігу через вміст у них психотропних речовин. Обидвоє були пасажирами рейсових автобусів і претендували на спрощену форму митного контролю.
Однак 6 таблеток та 107 флаконів з рідинами в упаковках виробників
були виявлені та вилучені посадовими особами управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.
Правоохоронцям надіслали повідомлення про діяння, що можуть містити
ознаки злочинів за статтею 309 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пункті пропуску Устилуг волинські митники припинили протиправний
намір двох громадян України ввезти ліки, які заборонені для вільного обігу через вміст у них психотропних речовин. Обидвоє були пасажирами рейсових автобусів і претендували на спрощену форму митного контролю.
Однак 6 таблеток та 107 флаконів з рідинами в упаковках виробників
були виявлені та вилучені посадовими особами управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.
Правоохоронцям надіслали повідомлення про діяння, що можуть містити
ознаки злочинів за статтею 309 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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