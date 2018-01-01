Свято наближається: у Луцьку прикрасили тролейбус. ФОТО





Кондуктор тролейбусу з гордістю каже: «Таку красу зробили наші дітки із 17 школи Луцька», - пишуть



Заступник директора Інна Савчук розповіла, що школярі прикрашають тролейбус на різдвяно-новорічні свята не вперше.



«Ініціативу проявили учні нашої школи. Щось подібне ми вже робили 2 роки тому. Коли свята наближалися, діти почали питати, коли ми знову щось подібне зробимо. Їхню ініціативу, звичайно, ми підтримали. Долучилася майже вся школа, в кого є трудове навчання: хтось зробив іграшки, хтось гірлянди», - розповіла заступник директора.



Інна Савчук додає, що прикрашений тролейбус має номер 219.



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