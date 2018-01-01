П'яний водій стукнув авто і втік: пильна лучанка «здала» винуватця поліції

На Волині завдяки пильній громадянці і оперативності полісменів нетверезий водій отримав три протоколи.23 грудня ввечері до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що стала свідком автопригоди: водій вчинив дорожньо-транспортну пригоду з її автомобілем і поїхав, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Жінка встигла сфотографувати транспортний засіб винуватця, де були зафіксовані номерні знаки.Інспектори виявили чоловіка за місцем його проживання та доставили на місце автопригоди. Він зізнався у скоєному. Більше того, повідомив, що після ДТП вживав алкогольні напої."У результаті за порушення отримав 3 протоколи: за вчинення аварії, залишення місця пригоди, вживання алкоголю після ДТП. Міру покарання визначатиме суд, куди й направили всі складені матеріали", - йдеться у повідомленні.