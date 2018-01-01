Якою буде погода у новорічну ніч





Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook дала приблизний прогноз погоди в Україні на 31 грудня – 1 січня, - повідомляє



За її словами, у цей час в країні пануватиме циклон. Відтак 1 січня 2019 року у частині областей очікуються опади.



"У новорічну ніч – сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі (Київ належить до Півночі), вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь. Опади очікуються переважно у вигляді мокрого снігу, а вдень і дощу – залежно від температури повітря. Вночі 1 січня в Україні очікується 0-6 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині до -8 градусів, на Заході України близько нуля", – зазначила вона.



У Києві у ніч з 31 грудня на 1 січня очікується до -3, а у перший день 2019 року до +2 тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні у новорічну ніч на 1 січня 2019 року.Синоптикна своїй сторінці в соцмережі Facebook дала приблизний прогноз погоди в Україні на 31 грудня – 1 січня, - повідомляє Радіо Максимум За її словами, у цей час в країні пануватиме циклон. Відтак 1 січня 2019 року у частині областей очікуються опади."У новорічну ніч – сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі (Київ належить до Півночі), вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь. Опади очікуються переважно у вигляді мокрого снігу, а вдень і дощу – залежно від температури повітря. Вночі 1 січня в Україні очікується 0-6 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині до -8 градусів, на Заході України близько нуля", – зазначила вона.У Києві у ніч з 31 грудня на 1 січня очікується до -3, а у перший день 2019 року до +2 тепла.

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