Скільки волинян цьогоріч покаталися громадським транспортом. ЦИФРИ

Цьогоріч послугами автомобільного і тролейбусного транспорту на Волині скористалося 92,8 млн. пасажирів.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.У січні–листопаді 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2010,2 млн.пас.км, що становить 109,9% від обсягу січня–листопада 2017р.Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 92,8 млн. пасажирів, або 98,6% від обсягу січня–листопада 2017р.Крім того, у січні–листопаді 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,0 млн.т вантажів та 2,0 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,2% та 92,6% обсягів січня–листопада 2017р.