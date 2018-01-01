Скільки волинян цьогоріч покаталися громадським транспортом. ЦИФРИ
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Цьогоріч послугами автомобільного і тролейбусного транспорту на Волині скористалося 92,8 млн. пасажирів.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
У січні–листопаді 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2010,2 млн.пас.км, що становить 109,9% від обсягу січня–листопада 2017р.
Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 92,8 млн. пасажирів, або 98,6% від обсягу січня–листопада 2017р.
Крім того, у січні–листопаді 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,0 млн.т вантажів та 2,0 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,2% та 92,6% обсягів січня–листопада 2017р.
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Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
У січні–листопаді 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2010,2 млн.пас.км, що становить 109,9% від обсягу січня–листопада 2017р.
Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 92,8 млн. пасажирів, або 98,6% від обсягу січня–листопада 2017р.
Крім того, у січні–листопаді 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,0 млн.т вантажів та 2,0 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,2% та 92,6% обсягів січня–листопада 2017р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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