З луцького будинку звисають гігантські бурульки
Сьогодні, 12:57
У Луцьку скаржаться на велетенські бурульки, що звисають з житлового будинку.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Анастасія Алексюк.
"Бурульки. Можна щось зробити окрім напису і стрічки? Прийміть міри!Бурульки розміром від криги до 2 поверху", - пише жінка.
Як зазначила Анастасія, така ситуація склалася у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 8.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Анастасія Алексюк.
"Бурульки. Можна щось зробити окрім напису і стрічки? Прийміть міри!Бурульки розміром від криги до 2 поверху", - пише жінка.
Як зазначила Анастасія, така ситуація склалася у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 8.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Так така ситуація скрізь по місті. Влада абсолютно нічого не робить в цьому плані. Символічно що на фото ритуальна атрибутика поруч
То самі жителі не можуть зі свого ж балкону позбивати? Наглота.....
Останні новини
Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки
Сьогодні, 13:26
«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Сьогодні, 13:14
З луцького будинку звисають гігантські бурульки
Сьогодні, 12:57
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
Сьогодні, 12:33