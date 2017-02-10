З луцького будинку звисають гігантські бурульки





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Анастасія Алексюк.



"Бурульки. Можна щось зробити окрім напису і стрічки? Прийміть міри!Бурульки розміром від криги до 2 поверху", - пише жінка.



Як зазначила Анастасія, така ситуація склалася у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 8.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на велетенські бурульки, що звисають з житлового будинку.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила"Бурульки. Можна щось зробити окрім напису і стрічки? Прийміть міри!Бурульки розміром від криги до 2 поверху", - пише жінка.Як зазначила Анастасія, така ситуація склалася у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 8.

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