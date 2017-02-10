вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З луцького будинку звисають гігантські бурульки

З луцького будинку звисають гігантські бурульки
У Луцьку скаржаться на велетенські бурульки, що звисають з житлового будинку.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Анастасія Алексюк.

"Бурульки. Можна щось зробити окрім напису і стрічки? Прийміть міри!Бурульки розміром від криги до 2 поверху", - пише жінка.

Як зазначила Анастасія, така ситуація склалася у Луцьку на вулиці Домни Гордіюк, 8.
З луцького будинку звисають гігантські бурульки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, благоустрій, бурульки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так така ситуація скрізь по місті. Влада абсолютно нічого не робить в цьому плані. Символічно що на фото ритуальна атрибутика поруч
Відповісти
То самі жителі не можуть зі свого ж балкону позбивати? Наглота.....
Відповісти
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки
Сьогодні, 13:26
«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Сьогодні, 13:14
З луцького будинку звисають гігантські бурульки
Сьогодні, 12:57
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
Сьогодні, 12:33
Скільки волинян цьогоріч покаталися громадським транспортом. ЦИФРИ
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Луцькі комунальники розповіли, як працюють в мороз. ВІДЕО Луцькі комунальники розповіли, як працюють в мороз. ВІДЕО
27 лютий, 15:57
У Горохівському районі скаржаться на снігові завали У Горохівському районі скаржаться на снігові завали
10 лютий, 2017, 12:55
У Луцьку підприємців насварили за неприбраний сніг У Луцьку підприємців насварили за неприбраний сніг
17 січень, 2017, 14:46
Через сніг з Луцька не встигають вивозити сміття. ФОТО Через сніг з Луцька не встигають вивозити сміття. ФОТО
18 грудень, 2012, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки
Сьогодні, 13:26
 0
«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Сьогодні, 13:14
 0
З луцького будинку звисають гігантські бурульки
Сьогодні, 12:57
 0
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8