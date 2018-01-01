Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки





Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Шудра.



Він зазначив, що новорічні ранки та вечори відмінили з метою запобігання поширення кору, оскільки у школі вже зафіксували декілька випадків.



Також Сергій Шудра зауважив, що святкування скасували лише в учнів 5-11 класів.



«У 1-4 класах відбудуться святкові новорічні уроки лише для учнів згідно графіка:



26 грудня - 2б, 4б, 4а, 3а;

27 грудня - 3б, 2а, 1б, 1в, 1а», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Княгининівському НВК скасували новорічні ранки та вечори для старшокласників.Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомивВін зазначив, що новорічні ранки та вечори відмінили з метою запобігання поширення кору, оскільки у школі вже зафіксували декілька випадків.Також Сергій Шудра зауважив, що святкування скасували лише в учнів 5-11 класів.«У 1-4 класах відбудуться святкові новорічні уроки лише для учнів згідно графіка:26 грудня - 2б, 4б, 4а, 3а;27 грудня - 3б, 2а, 1б, 1в, 1а», – йдеться у дописі.

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