Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки
Сьогодні, 13:26
У Княгининівському НВК скасували новорічні ранки та вечори для старшокласників.
Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Шудра.
Він зазначив, що новорічні ранки та вечори відмінили з метою запобігання поширення кору, оскільки у школі вже зафіксували декілька випадків.
Також Сергій Шудра зауважив, що святкування скасували лише в учнів 5-11 класів.
«У 1-4 класах відбудуться святкові новорічні уроки лише для учнів згідно графіка:
26 грудня - 2б, 4б, 4а, 3а;
27 грудня - 3б, 2а, 1б, 1в, 1а», – йдеться у дописі.
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Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомив Сергій Шудра.
Він зазначив, що новорічні ранки та вечори відмінили з метою запобігання поширення кору, оскільки у школі вже зафіксували декілька випадків.
Також Сергій Шудра зауважив, що святкування скасували лише в учнів 5-11 класів.
«У 1-4 класах відбудуться святкові новорічні уроки лише для учнів згідно графіка:
26 грудня - 2б, 4б, 4а, 3а;
27 грудня - 3б, 2а, 1б, 1в, 1а», – йдеться у дописі.
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