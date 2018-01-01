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На Волині з буса зняли колеса. ФОТО

На Волині з буса зняли колеса. ФОТО
У Нововолинську з автомобіля Citroën Jumper невідомі зняли чотири колеса.

Інцидент трапився вночі на 24 грудня, – пише БУГ.

Бус був припаркований біля будинку на 15-му мікрорайоні.

Зловмисники підняли автомобіль і підставили на цеглу. Зранку власник виявив відсутність коліс та викликав поліцію.

На автівці були встановлені звичайні сталеві диски.
На Волині з буса зняли колеса. ФОТО
На Волині з буса зняли колеса. ФОТО

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Теги: крадіжка, Нововолинськ, авто, поліція
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