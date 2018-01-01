На Волині з буса зняли колеса. ФОТО





Інцидент трапився вночі на 24 грудня, – пише



Бус був припаркований біля будинку на 15-му мікрорайоні.



Зловмисники підняли автомобіль і підставили на цеглу. Зранку власник виявив відсутність коліс та викликав поліцію.



На автівці були встановлені звичайні сталеві диски.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з автомобіля Citroën Jumper невідомі зняли чотири колеса.Інцидент трапився вночі на 24 грудня, – пише БУГ Бус був припаркований біля будинку на 15-му мікрорайоні.Зловмисники підняли автомобіль і підставили на цеглу. Зранку власник виявив відсутність коліс та викликав поліцію.На автівці були встановлені звичайні сталеві диски.

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