На Волині з буса зняли колеса. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У Нововолинську з автомобіля Citroën Jumper невідомі зняли чотири колеса.
Інцидент трапився вночі на 24 грудня, – пише БУГ.
Бус був припаркований біля будинку на 15-му мікрорайоні.
Зловмисники підняли автомобіль і підставили на цеглу. Зранку власник виявив відсутність коліс та викликав поліцію.
На автівці були встановлені звичайні сталеві диски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вночі на 24 грудня, – пише БУГ.
Бус був припаркований біля будинку на 15-му мікрорайоні.
Зловмисники підняли автомобіль і підставили на цеглу. Зранку власник виявив відсутність коліс та викликав поліцію.
На автівці були встановлені звичайні сталеві диски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині з буса зняли колеса. ФОТО
Сьогодні, 13:35
Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки
Сьогодні, 13:26
«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Сьогодні, 13:14