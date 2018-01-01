Лучан кличуть на виставу «Божевілля короля Георга ІІІ» у кінотеатрі Multiplex*
Сьогодні, 13:41
26 грудня в Multiplex у середу покажуть виставу в рамках проекту TheatreHD.
1786 рік, король Георг III - наймогутніша людина в світі. Але його поведінка стає все більш мінливою, оскільки він піддається своєму божевіллю. Коли король остаточно втрачає контроль над запаленим розумом, амбітні політики та інтриги принца Уельського загрожують підірвати владу корони та благоустрій всієї країни.
В акторських склад п'єси, написаної одним з найулюбленіших драматургів Великобританії Аланом Беннеттом, входять лауреати премії Олів'є Марк Геттіс (Sherlock, Wolf Hall, NT Live Coriolanus) та Едріан Скарборо (Gavin and Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance).
Квитки за посиланням : http://bit.ly/2EFlzSB
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1786 рік, король Георг III - наймогутніша людина в світі. Але його поведінка стає все більш мінливою, оскільки він піддається своєму божевіллю. Коли король остаточно втрачає контроль над запаленим розумом, амбітні політики та інтриги принца Уельського загрожують підірвати владу корони та благоустрій всієї країни.
В акторських склад п'єси, написаної одним з найулюбленіших драматургів Великобританії Аланом Беннеттом, входять лауреати премії Олів'є Марк Геттіс (Sherlock, Wolf Hall, NT Live Coriolanus) та Едріан Скарборо (Gavin and Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance).
Квитки за посиланням : http://bit.ly/2EFlzSB
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