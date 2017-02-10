вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водіїв Волині попередили про мокрі та засніжені дороги

Водіїв Волині попередили про мокрі та засніжені дороги
Дороги державного значення у Житомирській, Сумській, Волинській та Хмельницькій областях місяцями засніжені, а у решті областях – мокрі.

Станом на 6:00 24 грудня місцями невеликий мокрий сніг в Житомирській, Сумській, Полтавській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській області, - повідомили у прес-службі Укравтодору.

Місцями невеликий дощ та мряка в Волинській, Львівській, Тернопільській, Луганській та Запорізькій областях.

Середня нічна температура повітря на більшій території країни коливається від -3 до +4°С.

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на а/д державного значення в Житомирській, Сумській, Волинській та Хмельницькій областях місцями засніжене на території решти областей мокре.

"Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг та узбіччя від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами. На перевальних ділянках Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей випадає невеликий сніг. Температура повітря -2 до +2°С. Стан покриття на Яблунецькому, Вишківському та Ужоцькому засніжене, на решті перевалах мокре", - йдеться у повідомленні.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 703 одиниця техніки та 1014 робітників, в черговому режимі – 1154 одиниць техніки та 1416 робітників.

За прогнозом синоптиків 24 грудня невеликий сніг на заході та півдні країни з дощем. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Температура повітря на території країни протягом доби від -2 до +3°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У жахливій аварії загинула людина: ще троє – у лікарні
Сьогодні, 14:24
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Водіїв Волині попередили про мокрі та засніжені дороги
Сьогодні, 13:58
На виборах до волинських ОТГ «Батьківщина» отримала удвічі менше мандатів, аніж БПП
Сьогодні, 13:50
Лучан кличуть на виставу «Божевілля короля Георга ІІІ» у кінотеатрі Multiplex*
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Водіїв Волині попередили про ожеледицю на дорогах Водіїв Волині попередили про ожеледицю на дорогах
19 грудень, 11:52
На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА
09 лютий, 09:56
У Горохівському районі скаржаться на снігові завали У Горохівському районі скаржаться на снігові завали
10 лютий, 2017, 12:55
Волинян закликають без потреби не вирушати в дорогу Волинян закликають без потреби не вирушати в дорогу
06 лютий, 2017, 12:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
Лучанка стала учасницею популярного шоу на СТБ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
 0
У жахливій аварії загинула людина: ще троє – у лікарні
Сьогодні, 14:24
 0
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Водіїв Волині попередили про мокрі та засніжені дороги
Сьогодні, 13:58
 0
Медіа
відео
1/8