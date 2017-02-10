Водіїв Волині попередили про мокрі та засніжені дороги

Дороги державного значення у Житомирській, Сумській, Волинській та Хмельницькій областях місяцями засніжені, а у решті областях – мокрі.Станом на 6:00 24 грудня місцями невеликий мокрий сніг в Житомирській, Сумській, Полтавській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській області, - повідомили у прес-службі Укравтодору.Місцями невеликий дощ та мряка в Волинській, Львівській, Тернопільській, Луганській та Запорізькій областях.Середня нічна температура повітря на більшій території країни коливається від -3 до +4°С.Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на а/д державного значення в Житомирській, Сумській, Волинській та Хмельницькій областях місцями засніжене на території решти областей мокре."Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг та узбіччя від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами. На перевальних ділянках Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей випадає невеликий сніг. Температура повітря -2 до +2°С. Стан покриття на Яблунецькому, Вишківському та Ужоцькому засніжене, на решті перевалах мокре", - йдеться у повідомленні.Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 703 одиниця техніки та 1014 робітників, в черговому режимі – 1154 одиниць техніки та 1416 робітників.За прогнозом синоптиків 24 грудня невеликий сніг на заході та півдні країни з дощем. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Температура повітря на території країни протягом доби від -2 до +3°С.