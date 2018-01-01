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Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
У Луцьку голова Волинської ОДА Олександр Савченко готував піцу спільно з дітками, що мають особливі потреби.

Відбувся кулінарний майстер-клас у понеділок, 24 грудня, у піцерії «Фелічіта».

Спочатку всі ретельно вимили руки, одягнули фартушки та спеціальні кухарські ковпаки і радо приступили до роботи. Допомагав створювати кулінарні витвори піцайоло Юрій.
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

Дітки разом з Олександром Савченком вимісили та розкачали тісто, обрали соус до смаку – червоний або ж білий, рівномірно його розподілили, присипали усе шаром сиру та розклали начинку (помідори, шинку, салямі, кукурудзу).
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

Поки піца «дозрівала» у печі, діти фотографувалися біля новорічної красуні та ділилися враженнями.
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

«У нашій організації понад 70 сімей, які приходять до нас, які користуються нашими послугами. Наші діти дуже люблять готувати піцу, були на таких майстер-класах декілька разів, але сьогоднішнє запрошення було особливо приємним, бо діти знають губернатора і прийшли сюди з радістю», - поділилася керівник організації батьків дітей з синдромом Дауна Олена Мельник.
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

Голова Волинської ОДА зізнався, що знає хлопчиків, які прийшли на майстер-клас, адже познайомився з ними ще у вересні на «Осінньому балу».
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

«Ідея не моя, але я з радістю її підтримав. Я обіцяв, що танці на балу – не остання наша зустріч. Ми потихеньку йдемо до того, щоби робити тіснішими наші стосунки і ще раз довести всім хто, можливо. Втратив віру у майбутнє чи в себе, що можна і потрібно боротися за своє світле майбутнє. Це доводять і наші воїни АТО, і наші спортсмени, у тому числі й Майя Москвич, і ці хлопчики, які краще за мене робили піцу. Головне – ніколи не складати руки і не опускати голову», - зауважив Олександр Савченко.
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

І додав, що буде радий, якщо таку ідею підтримають й інші.

«Суспільство зараз втрачає певну душевність, толерантність і стає чомусь черствим. Я вважаю, що у нас є підстави для оптимізму і радощів», - відзначив очільник краю.
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО
Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

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Теги: кулінарія, піца, майстер-клас, Олександр Савченко
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Коментарі 2
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Молодець Не втратив оптимізму після сутички з дикунами з Укропу на сесії з прийняття бюджету області
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Уважуха Савченку, не очікував такого повороту від такого чоловіка))
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