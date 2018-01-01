Як Савченко з особливими дітками піцу робив. ФОТО

Олександр Савченко готував піцу спільно з дітками, що мають особливі потреби.



Відбувся кулінарний майстер-клас у понеділок, 24 грудня, у піцерії «Фелічіта».



Спочатку всі ретельно вимили руки, одягнули фартушки та спеціальні кухарські ковпаки і радо приступили до роботи. Допомагав створювати кулінарні витвори піцайоло Юрій.



Дітки разом з Олександром Савченком вимісили та розкачали тісто, обрали соус до смаку – червоний або ж білий, рівномірно його розподілили, присипали усе шаром сиру та розклали начинку (помідори, шинку, салямі, кукурудзу).



Поки піца «дозрівала» у печі, діти фотографувалися біля новорічної красуні та ділилися враженнями.



«У нашій організації понад 70 сімей, які приходять до нас, які користуються нашими послугами. Наші діти дуже люблять готувати піцу, були на таких майстер-класах декілька разів, але сьогоднішнє запрошення було особливо приємним, бо діти знають губернатора і прийшли сюди з радістю», - поділилася керівник організації батьків дітей з синдромом Дауна Олена Мельник.



Голова Волинської ОДА зізнався, що знає хлопчиків, які прийшли на майстер-клас, адже познайомився з ними ще



«Ідея не моя, але я з радістю її підтримав. Я обіцяв, що танці на балу – не остання наша зустріч. Ми потихеньку йдемо до того, щоби робити тіснішими наші стосунки і ще раз довести всім хто, можливо. Втратив віру у майбутнє чи в себе, що можна і потрібно боротися за своє світле майбутнє. Це доводять і наші воїни АТО, і наші спортсмени,



І додав, що буде радий, якщо таку ідею підтримають й інші.



«Суспільство зараз втрачає певну душевність, толерантність і стає чомусь черствим. Я вважаю, що у нас є підстави для оптимізму і радощів», - відзначив очільник краю.



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