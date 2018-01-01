У жахливій аварії загинула людина: ще троє – у лікарні





Про це повідомляє



ДТП сталася 24 грудня о 03:30 на автодорозі сполученням Харків – Сімферополь в районі міста Новомосковськ Дніпропетровської області.



"30-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобіля на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21012", – прокоментували в поліції.



Через аварії водій "ВАЗ", 53-річний мешканець Новомосковська, загинув на місці. 51-річну пасажирку автомобіля "ВАЗ", водія та пасажирку Mitsubishi Lancer доставили до лікарні.



"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначено проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин події", – проінформували у ГУНП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Харків-Сімферополь зіткнулися два авто. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще троє – госпіталізували.Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровської області.ДТП сталася 24 грудня о 03:30 на автодорозі сполученням Харків – Сімферополь в районі міста Новомосковськ Дніпропетровської області."30-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобіля на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21012", – прокоментували в поліції.Через аварії водій "ВАЗ", 53-річний мешканець Новомосковська, загинув на місці. 51-річну пасажирку автомобіля "ВАЗ", водія та пасажирку Mitsubishi Lancer доставили до лікарні."За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначено проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин події", – проінформували у ГУНП.

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