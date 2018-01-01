У жахливій аварії загинула людина: ще троє – у лікарні
Сьогодні, 14:24
На трасі Харків-Сімферополь зіткнулися два авто. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще троє – госпіталізували.
Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровської області.
ДТП сталася 24 грудня о 03:30 на автодорозі сполученням Харків – Сімферополь в районі міста Новомосковськ Дніпропетровської області.
"30-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобіля на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21012", – прокоментували в поліції.
Через аварії водій "ВАЗ", 53-річний мешканець Новомосковська, загинув на місці. 51-річну пасажирку автомобіля "ВАЗ", водія та пасажирку Mitsubishi Lancer доставили до лікарні.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначено проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин події", – проінформували у ГУНП.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровської області.
ДТП сталася 24 грудня о 03:30 на автодорозі сполученням Харків – Сімферополь в районі міста Новомосковськ Дніпропетровської області.
"30-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобіля на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21012", – прокоментували в поліції.
Через аварії водій "ВАЗ", 53-річний мешканець Новомосковська, загинув на місці. 51-річну пасажирку автомобіля "ВАЗ", водія та пасажирку Mitsubishi Lancer доставили до лікарні.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначено проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин події", – проінформували у ГУНП.
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