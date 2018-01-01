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Лучанка стала учасницею популярного шоу на СТБ. ВІДЕО

Лучанка стала учасницею популярного шоу на СТБ. ВІДЕО
Лучанка Юлія Медведчук взяла участь у телешоу «Цієї миті рік потому».

Про це пише Таблоїд Волині.

Жінка поставила собі мету схуднути і знайти батька для своєї дитини, а через рік пообіцяла прийти в студію і поділитися результатами.

Коханий кинув Юлю, коли вона була вагітною, і через її зайву вагу пішов до стрункої дівчини, яка теж народила йому дитя. Невдовзі Юлія втратила батька у катастрофі, і почала заїдати усі проблеми.

До студії вона прийшла із вагою 110 кг, обіцяючи схуднути заради того, щоб знайти батька маленькому сину. У відеощоденниках, які вела жінка протягом року, були помітні результати – вона втратила 30 кілограмів. Але у студії Юлію побачили уже з вагою 90 кг.

Телеведучій Даші Трегубовій лучанка розповіла, що цього року зустрілася з колишнім коханням і знову через стрес впала у депресію та забула про спорт і правильне харчування.

Щоправда, з іншою частиною обіцянки Юлія впоралася – вона заручена з чоловіком, який сприймає її такою, якою вона є.

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Теги: шоу, телебачення, Луцьк, лучанка
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