Лучанка стала учасницею популярного шоу на СТБ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
Лучанка Юлія Медведчук взяла участь у телешоу «Цієї миті рік потому».
Про це пише Таблоїд Волині.
Жінка поставила собі мету схуднути і знайти батька для своєї дитини, а через рік пообіцяла прийти в студію і поділитися результатами.
Коханий кинув Юлю, коли вона була вагітною, і через її зайву вагу пішов до стрункої дівчини, яка теж народила йому дитя. Невдовзі Юлія втратила батька у катастрофі, і почала заїдати усі проблеми.
До студії вона прийшла із вагою 110 кг, обіцяючи схуднути заради того, щоб знайти батька маленькому сину. У відеощоденниках, які вела жінка протягом року, були помітні результати – вона втратила 30 кілограмів. Але у студії Юлію побачили уже з вагою 90 кг.
Телеведучій Даші Трегубовій лучанка розповіла, що цього року зустрілася з колишнім коханням і знову через стрес впала у депресію та забула про спорт і правильне харчування.
Щоправда, з іншою частиною обіцянки Юлія впоралася – вона заручена з чоловіком, який сприймає її такою, якою вона є.
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Про це пише Таблоїд Волині.
Жінка поставила собі мету схуднути і знайти батька для своєї дитини, а через рік пообіцяла прийти в студію і поділитися результатами.
Коханий кинув Юлю, коли вона була вагітною, і через її зайву вагу пішов до стрункої дівчини, яка теж народила йому дитя. Невдовзі Юлія втратила батька у катастрофі, і почала заїдати усі проблеми.
До студії вона прийшла із вагою 110 кг, обіцяючи схуднути заради того, щоб знайти батька маленькому сину. У відеощоденниках, які вела жінка протягом року, були помітні результати – вона втратила 30 кілограмів. Але у студії Юлію побачили уже з вагою 90 кг.
Телеведучій Даші Трегубовій лучанка розповіла, що цього року зустрілася з колишнім коханням і знову через стрес впала у депресію та забула про спорт і правильне харчування.
Щоправда, з іншою частиною обіцянки Юлія впоралася – вона заручена з чоловіком, який сприймає її такою, якою вона є.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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