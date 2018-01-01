Голова Апеляційного суду Волині таки підтвердив відповідність посаді
Сьогодні, 15:09
Вища кваліфікаційна комісія суддів України нарешті визначила результати кваліфікаційного оцінювання голові Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка на відповідність займаній посаді.
Згідно з результатами оцінювання, Філюк відповідає займаній ним посаді.
Про це йдеться на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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Так, відомо, що 21 грудня на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.
Йдеться, зокрема, про суддю Господарського суду Дніпропетровської області Юрія Первушина та голову Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка.
За результатами оцінювання, Філюк набрав 692,7 балів.
Нагадаємо, раніше робили перерву в оцінюванні Філюка, а згодом Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила зупинити кваліфікаційне оцінювання через недостовірність тверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.
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Згідно з результатами оцінювання, Філюк відповідає займаній ним посаді.
Про це йдеться на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині
Так, відомо, що 21 грудня на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.
Йдеться, зокрема, про суддю Господарського суду Дніпропетровської області Юрія Первушина та голову Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка.
За результатами оцінювання, Філюк набрав 692,7 балів.
Нагадаємо, раніше робили перерву в оцінюванні Філюка, а згодом Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила зупинити кваліфікаційне оцінювання через недостовірність тверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.
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Коментарі 2
І,хто б ще сумнівався в Філюку?
Петро Тодосійович вітаю...!
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