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Голова Апеляційного суду Волині таки підтвердив відповідність посаді

Голова Апеляційного суду Волині таки підтвердив відповідність посаді
Вища кваліфікаційна комісія суддів України нарешті визначила результати кваліфікаційного оцінювання голові Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка на відповідність займаній посаді.

Згідно з результатами оцінювання, Філюк відповідає займаній ним посаді.

Про це йдеться на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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Так, відомо, що 21 грудня на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.
Йдеться, зокрема, про суддю Господарського суду Дніпропетровської області Юрія Первушина та голову Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка.

За результатами оцінювання, Філюк набрав 692,7 балів.

Нагадаємо, раніше робили перерву в оцінюванні Філюка, а згодом Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила зупинити кваліфікаційне оцінювання через недостовірність тверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

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Теги: Петро Філюк, суддя, оцінювання
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Коментарі 2
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І,хто б ще сумнівався в Філюку?
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Петро Тодосійович вітаю...!
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