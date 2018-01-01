Теплі речі та маскувальні сітки від волинських школярів відправились на Донбас
Сьогодні, 18:14
На Волині діти зібрали теплі речі для українських воїнів, а також сплели маскувальні сітки.
Про це у Facebook написав капелан Михайло Бучак.
"Маскувальні сітки, зроблені стараннями учнів і вчителів Княгининівського НВК і Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату. А також теплі речі зібрані Княгининівським НВК, через саму надійну "пошту", Дєда Волинь, направляються до українських воїнів на Схід! Все буде Україна!" - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написав капелан Михайло Бучак.
"Маскувальні сітки, зроблені стараннями учнів і вчителів Княгининівського НВК і Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату. А також теплі речі зібрані Княгининівським НВК, через саму надійну "пошту", Дєда Волинь, направляються до українських воїнів на Схід! Все буде Україна!" - йдеться у дописі.
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