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Теплі речі та маскувальні сітки від волинських школярів відправились на Донбас

Теплі речі та маскувальні сітки від волинських школярів відправились на Донбас
На Волині діти зібрали теплі речі для українських воїнів, а також сплели маскувальні сітки.

Про це у Facebook написав капелан Михайло Бучак.

"Маскувальні сітки, зроблені стараннями учнів і вчителів Княгининівського НВК і Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату. А також теплі речі зібрані Княгининівським НВК, через саму надійну "пошту", Дєда Волинь, направляються до українських воїнів на Схід! Все буде Україна!" - йдеться у дописі.

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Теги: допомога, схід, АТО
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