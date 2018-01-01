Останній Новий рік Роми Гальчика: щемливі спогади матері

Світлана Гальчик розповіла, що її померлий від раку син Рома дуже любив новорічні свята.



Про це вона написала у спільноті "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо".



Світлана пригадує, Рома в лікарні на новорічному ранку вибрав костюм індіанця.



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"Та вимовити не міг, тому всім казав, що він "індик", я зараз дивлюсь на фото і згадую, аж засміялась з того індика. На фото наш друг, Міша, перший і єдиний друг Ромчика. Він до нього прив'язався з першого дня знайомства.", - згадує жінка.



Матір пише, що Рома дуже любив новорічні свята, вчив віршики, разом вбирали ялинку.



"Він був невибагливий до подарунків, навіть найменша машинка була за радість. Рік назад це фото, якби ж зараз опинитись там, рік назад, і обійняти свого індика", - йдеться у спогадах.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. розповіла, що її померлий від раку син Рома дуже любив новорічні свята.Про це вона написала у спільноті "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо".Світлана пригадує, Рома в лікарні на новорічному ранку вибрав костюм індіанця."Та вимовити не міг, тому всім казав, що він "індик", я зараз дивлюсь на фото і згадую, аж засміялась з того індика. На фото наш друг, Міша, перший і єдиний друг Ромчика. Він до нього прив'язався з першого дня знайомства.", - згадує жінка.Матір пише, що Рома дуже любив новорічні свята, вчив віршики, разом вбирали ялинку."Він був невибагливий до подарунків, навіть найменша машинка була за радість. Рік назад це фото, якби ж зараз опинитись там, рік назад, і обійняти свого індика", - йдеться у спогадах.Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою.

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