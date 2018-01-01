Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*

«Play Hall» – місце розваг, позитивних емоцій та подарунків!Серед великої кількості ігрових автоматів, знайди свій особливий! До прикладу «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.Призи у автоматі підібрані відповідно до захоплень та потреб сучасного покоління, тому серед переліку призів ви знайдете: гаджети, гарнітуру (навушники, портативні зарядки, чохли на смартфони) та супер іграшки.«Чимало гостей вже виграли свої призи в тому числі і смартфон! Ти можеш бути наступним!Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!» – повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».РЦ «Промінь», 1-й поверх, зона ігрових автоматів «Play Hall».