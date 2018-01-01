Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*
Сьогодні, 15:50
«Play Hall» – місце розваг, позитивних емоцій та подарунків!
Серед великої кількості ігрових автоматів, знайди свій особливий! До прикладу «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.
Призи у автоматі підібрані відповідно до захоплень та потреб сучасного покоління, тому серед переліку призів ви знайдете: гаджети, гарнітуру (навушники, портативні зарядки, чохли на смартфони) та супер іграшки.
«Чимало гостей вже виграли свої призи в тому числі і смартфон! Ти можеш бути наступним!
Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!» – повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».
РЦ «Промінь», 1-й поверх, зона ігрових автоматів «Play Hall».
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Серед великої кількості ігрових автоматів, знайди свій особливий! До прикладу «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.
Призи у автоматі підібрані відповідно до захоплень та потреб сучасного покоління, тому серед переліку призів ви знайдете: гаджети, гарнітуру (навушники, портативні зарядки, чохли на смартфони) та супер іграшки.
«Чимало гостей вже виграли свої призи в тому числі і смартфон! Ти можеш бути наступним!
Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!» – повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».
РЦ «Промінь», 1-й поверх, зона ігрових автоматів «Play Hall».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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