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Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*

Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*
«Play Hall» – місце розваг, позитивних емоцій та подарунків!

Серед великої кількості ігрових автоматів, знайди свій особливий! До прикладу «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.

Призи у автоматі підібрані відповідно до захоплень та потреб сучасного покоління, тому серед переліку призів ви знайдете: гаджети, гарнітуру (навушники, портативні зарядки, чохли на смартфони) та супер іграшки.

«Чимало гостей вже виграли свої призи в тому числі і смартфон! Ти можеш бути наступним!

Обирай те, що подобається саме тобі та вигравай!» – повідомляє прес-служба РЦ «Промінь».

РЦ «Промінь», 1-й поверх, зона ігрових автоматів «Play Hall».

Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*
Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*
Чим особливий «Play Hall» у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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