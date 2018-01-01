Як у Луцьку курсуватиме транспорт на Новий рік





Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.



Так, Луцьке підприємство електротранспорту організує рух тролейбусів в ніч з 23:00 31 грудня до 3:00 1 січня за маршрутами:



- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 1 од.;



- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;



- № 8 "ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ" – 1 од.;



- № 9 "ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ" – 1 од.;



- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;



- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.



А перевізникам КП "Луцьке підприємство електротранспорту", ТзОВ "Санрайз", ПП "АТП №1", ПрАТ "Луцьке АТП 10701" порекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня за маршрутами:



- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;



- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;



- № 9 "Теремнівська – с.Рованці" – 4 од.;



- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;



- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;



- № 22 "Карбишева – с.Милуші" – 3 од.;



- № 23 "Вересневе – Єршова" – 3 од.;



- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;



- № 26 "Окружна – Вишків"– 2 од.;



- № 47 "Карбишева – с.Боголюби"– 3 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічну ніч Луцьком курсуватиме громадський транспорт.Відповідне розпорядження підписав секретар ЛуцькрадиТак, Луцьке підприємство електротранспорту організує рух тролейбусів в ніч з 23:00 31 грудня до 3:00 1 січня за маршрутами:- № 1 "Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані" – 1 од.;- № 4 "АС-2 – Драмтеатр – АС-2" – 1 од.;- № 8 "ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ" – 1 од.;- № 9 "ЦУМ – вул.Гордіюк – ЦУМ" – 1 од.;- № 15 "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.;- № 15а "ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ" – 2 од.А перевізникам КП "Луцьке підприємство електротранспорту", ТзОВ "Санрайз", ПП "АТП №1", ПрАТ "Луцьке АТП 10701" порекомендували організувати перевезення пасажирів автобусами в ніч з 23:00 31 грудня до 6:00 1 січня за маршрутами:- № 1 "Завод "Мотор" – Надрічна" – 3 од.;- № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 4 од.;- № 9 "Теремнівська – с.Рованці" – 4 од.;- № 10 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;- № 11 "Шота Руставелі – Карбишева" – 3 од.;- № 22 "Карбишева – с.Милуші" – 3 од.;- № 23 "Вересневе – Єршова" – 3 од.;- № 25 "Карбишева – Володимирська"– 3 од.;- № 26 "Окружна – Вишків"– 2 од.;- № 47 "Карбишева – с.Боголюби"– 3 од.

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