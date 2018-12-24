«Ринок землі потрібно відкривати для всіх», – Ігор Лапін. ВІДЕО





Довідково:



В Україні – 42 млн га сільськогосподарської землі, з якої в державній власності перебуває всього 10 млн г землі. 4 млн га – це приватна власність, без будь-яких обмежень і мораторіїв. Вона вільно купується і продається.



А от 28 млн га – це колгоспна земля, яку розпаювали. Нею володіє 7 млн людей, які отримали ці паї в середньому по 4 га. І саме ця земля перебуває під мораторієм і її заборонено продавати та купляти.



Народний депутат Ігор Лапін проти мораторію і вважає, ринок на землю повинен бути відкритим, пише



«Українці завжди виборювали своє право на землю! Не право держави, а своє! Те, що держава зробила перепони розпоряджатися землею призвело до негативних наслідків – це те, що ми маємо виправити. Звичайно, наші латифундисти будуть проти, бо ще ще не нахапали грошей, щоб скупити всю землю. Саме їм (олігархам) і потрібен мораторій. Різними схемами вільні землі розкрадаються і їх стає все менше й менше. Отже, якщо ще трохи помораторимо і вільної землі не буде. Тому я вважаю, що мораторій потрібно знімати», – сказав народний обранець в ефірі телеканалу Прямий.



«Ринок землі потрібно відкривати для всіх. Українські латифундисти ціну не дадуть. Вони будуть її демпінгувати (занижувати). Отже потрібно пускати світового інвестора. Звичайно, потрібні запобіжники, щоб в нас не було ерозії грунтів, які відбувались в США», – повідомив парламентар.



Як один з механізмів захисту родючості українських земель, Лапін пропонує при продажі землі провести експертизу родючості, яка коштує 60 грн. Через рік користування землею, провести повторну експертизу. Якщо результат покаже, що землю власники виснажують, тоді її в дохід держави.



“Досить тут кожного року розповідати, що вам потрібно виробити механізми. Скільки ще каденцій у ВР потрібно, МОРАТОРЩИКАМ, аби напрацювати ті механізми ринку?”, – звернувся нардеп під час розгляду законопроекту у ВР до лобістів мораторію.



Нагадаємо, Ігор Лапін ще в 2015 році подав у Верховну Раду України проект закону №1798 “Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада схвалила продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.Довідково:В Україні – 42 млн га сільськогосподарської землі, з якої в державній власності перебуває всього 10 млн г землі. 4 млн га – це приватна власність, без будь-яких обмежень і мораторіїв. Вона вільно купується і продається.А от 28 млн га – це колгоспна земля, яку розпаювали. Нею володіє 7 млн людей, які отримали ці паї в середньому по 4 га. І саме ця земля перебуває під мораторієм і її заборонено продавати та купляти.Народний депутат Ігор Лапін проти мораторію і вважає, ринок на землю повинен бути відкритим, пише ВАР «Українці завжди виборювали своє право на землю! Не право держави, а своє! Те, що держава зробила перепони розпоряджатися землею призвело до негативних наслідків – це те, що ми маємо виправити. Звичайно, наші латифундисти будуть проти, бо ще ще не нахапали грошей, щоб скупити всю землю. Саме їм (олігархам) і потрібен мораторій. Різними схемами вільні землі розкрадаються і їх стає все менше й менше. Отже, якщо ще трохи помораторимо і вільної землі не буде. Тому я вважаю, що мораторій потрібно знімати», – сказав народний обранець в ефірі телеканалу Прямий.«Ринок землі потрібно відкривати для всіх. Українські латифундисти ціну не дадуть. Вони будуть її демпінгувати (занижувати). Отже потрібно пускати світового інвестора. Звичайно, потрібні запобіжники, щоб в нас не було ерозії грунтів, які відбувались в США», – повідомив парламентар.Як один з механізмів захисту родючості українських земель, Лапін пропонує при продажі землі провести експертизу родючості, яка коштує 60 грн. Через рік користування землею, провести повторну експертизу. Якщо результат покаже, що землю власники виснажують, тоді її в дохід держави.“Досить тут кожного року розповідати, що вам потрібно виробити механізми. Скільки ще каденцій у ВР потрібно, МОРАТОРЩИКАМ, аби напрацювати ті механізми ринку?”, – звернувся нардеп під час розгляду законопроекту у ВР до лобістів мораторію.Нагадаємо, Ігор Лапін ще в 2015 році подав у Верховну Раду України проект закону №1798 “Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію