На Вінниччині автобус в'їхав у двір будинку: постраждало четверо осіб. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає



Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 грудня близько 8.00 години у с. Лукашівка. За попередньою інформацією, 28-річний водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб розвернуло декілька разів та винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автобусом Van Hool міжнарожного сполучення Одеса-Бари, що рухався в напрямку Вінниці.



Внаслідок удару автобус відкинуло у паркан одного із дворів населеного пункту. У автобусі пасажирів не було. З травмами різного ступеня важкості троє пасажирів мікроавтобуса, мешканці Літинського району, госпіталізовані до лікарні. Ще один з пасажирів транспортного засобу після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. фото прес-служба поліції області



Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінницькій області двоповерховий автобус в’їхав у двір будинку, внаслідок чого постраждали четверо осіб.Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНІАН Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 грудня близько 8.00 години у с. Лукашівка. За попередньою інформацією, 28-річний водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб розвернуло декілька разів та винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автобусом Van Hool міжнарожного сполучення Одеса-Бари, що рухався в напрямку Вінниці.Внаслідок удару автобус відкинуло у паркан одного із дворів населеного пункту. У автобусі пасажирів не було. З травмами різного ступеня важкості троє пасажирів мікроавтобуса, мешканці Літинського району, госпіталізовані до лікарні. Ще один з пасажирів транспортного засобу після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. фото прес-служба поліції областіПодія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

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