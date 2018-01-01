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На Вінниччині автобус в'їхав у двір будинку: постраждало четверо осіб. ФОТО

На Вінниччині автобус в'їхав у двір будинку: постраждало четверо осіб. ФОТО
У Вінницькій області двоповерховий автобус в’їхав у двір будинку, внаслідок чого постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНІАН.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 грудня близько 8.00 години у с. Лукашівка. За попередньою інформацією, 28-річний водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб розвернуло декілька разів та винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автобусом Van Hool міжнарожного сполучення Одеса-Бари, що рухався в напрямку Вінниці.

Внаслідок удару автобус відкинуло у паркан одного із дворів населеного пункту. У автобусі пасажирів не було. З травмами різного ступеня важкості троє пасажирів мікроавтобуса, мешканці Літинського району, госпіталізовані до лікарні. Ще один з пасажирів транспортного засобу після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. фото прес-служба поліції області

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.
На Вінниччині автобус в'їхав у двір будинку: постраждало четверо осіб. ФОТО
На Вінниччині автобус в'їхав у двір будинку: постраждало четверо осіб. ФОТО

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Теги: ДТП, Вінничина, аварія
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