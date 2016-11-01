Сашко Положинський збирає гроші на тур до військових на сході

Співак з Луцькапопросив у своїх підпистинків скинутися на поїздку з концертами до військових на Донбасі.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook."Це в мене вперше - такого я ще ніколи не робив! Так склалося, що в цьому році я жодного разу не зміг поїхати з концертами до військових. Десь пів року просто не було можливості, потім можливості почали з‘являтися, та з різних причин виїзди скасовувалися. Врешті-решт я вирішив поїхати перед самим Новим роком - є і бажання, і можливість, і значимість таких концертів у період новорічно-різдвяних свят, як мені здається, значно зростає. Коротше кажучи, планую близько тижня покататися між різними блок-постами, десь там зустріти Новий рік в хорошій компанії, привітати своїми піснями друзів, приятелів, знайомих і багатьох інших наших захисників", - пише артист."Але тут є одна проблема. Справа в тому, що раніше в такі поїздки я завжди їздив за свої кошти, як і цього разу планую. Та останнім часом я дуже потратився, ще деякі неминучі витрати чекають мене попереду, а заробітків щось зовсім мало. Може я б і не став підіймати це питання в публічній площині, якби не знав, що зараз і з надходженнями для волонтерів, які постійно їздять до військових з приємними та потрібними речами, не стало доволі сутужно. Тут, звісно, працюють різні фактори, в тому числі й інформація про те, що наші військові вже всім необхідним цілком забезпечені. Не буду говорити про те, в чому некомпетентний, але погодьтеся - яким би не було забезпечення, прояви уваги, поваги і турботи, візити артистів і приємні подарунки, не будуть зайвими, особливо, коли вся країна перебуває в періоді затяжних святкувань. Тому я не відмовлюся від фінансової підримки доброї, як мені здається, справи, а кожен з вас, при бажанні, легко може долучитися", - йдеться у дописі.Так, Сашко закликав своїх підписників долучитися до благодійної справи."Отож подумав я - а чи не звернутися за підтримкою до своїх ФБ-друзів? 50000 людей, які прямо чи опосередковано мають потенційний контакт з моєю сторінкою - це чимала сила! І якщо навіть тільки 1000 з них скинеться по 20 гривень - це вже перекриє всі витрати на нашу святкову поїздку. А якщо не 1000, а 2000? І якщо не по 20 гривень, а по 40? Коротше кажучи, думка така. Мені не потрібні ваші скорочені святкові бюджети, не потрібно відривати великі шматки вашого різдвяного пирога чи зменшувати кількість подарунків вашим дітям. Але якщо ви вип‘єте за свята на одну пляшку води менше, якщо разок не зайдете на каву чи відмовитеся від одного тістечка, свята нікому з вас це не зіпсує. А допомогти влаштувати свято для інших це зможе. Мені треба від кожного з вас зовсім мало, але мені треба вас багато. Звітів не обіцяю. Якщо не вірите мені - просто проігноруйте. Вірите - скиньте пару гривень і порекомендуйте іншим скинути. Все отримане обіцяю витратити за призначенням, надлишки, якщо вони будуть, передам в надійні руки на хороші справи.В першому коментарі напишу номер своєї карточки окремо.363 5423 0820 2085На фото - я після одного з давніх концертів для військових", - пише Положинський.