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Скандал з «Укрзалізницею»: у потягу жінці розтрощило таз верхньою полицею

Скандал з «Укрзалізницею»: у потягу жінці розтрощило таз верхньою полицею
У потягу Київ–Рахів одна з пасажирок дістала важкі травми, бо на неї впала верхня полиця з іншою пасажиркою. Постраждалу прооперували.

Про це розповіла донька потерпілої Світлана Полякова у Facebook, - пише ТСН.

За словами доньки постраждалої, інцидент стався 22 грудня у потягу № 357К.

"Стався нещасний випадок з моєю мамою Поляковою Надією Василівною,1960 р.н. Уночі, коли вона відпочивала, впала друга полиця в вагоні з жінкою. Маму терміново доставили в Тернопільську обласну лікарню, зробили МРТ, та прооперували (роздроблені пах та таз)", – повідомила вона.

Зазначається, що постраждала разом зі знайомими їхала потягом на відпочинок у Карпати.

"Ми зателефонували зі скаргами в страхову компанію "Арсенал" та в "Укрзалізницю". Ще 17 людей, з якими мама їхала разом також туди зателефонували. Що буде далі з компенсацією нам невідомо", – зазначила Світлана Полякова.



За словами Полякової, у страховій компанії відповіли, що зареєстрували скаргу та порадили телефонувати в Київ у середу. Дівчина додала, що не знає, скільки ще операцій попереду у її матері.

Заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан своєю чергою повідомив, що полиця начебто була справною, а інцидент міг статись "через необережність пасажира".

Скандал з «Укрзалізницею»: у потягу жінці розтрощило таз верхньою полицею


"Після інциденту полицю перевірили – вона була і залишається у справному стані. Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці. Такі випадки дуже рідко, але трапляються. Встановлено, що зі свого боку бригада потяга діяла правильно, всі документи оформила правильно", – наголосив він.

Водночас Полякова розповіла, що акт, складений працівниками УЗ після інциденту, містить неправдиву інформацію, а обірвана полиця швидко зникла з вагона.

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Теги: Укрзалізниця, скандал
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