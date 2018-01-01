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В Україні заборонили противірусний препарат

В Україні заборонили противірусний препарат
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".

Таке рішення відомство прийняло у суботу, 22 грудня, - пише канал 24.

Мова йде про "Гроприм", таблетки по 500 мг № 20 (10х2) у блістерах та № 40 (10х4) у блістерах серій 010918, 011017, 021017. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.

Ліки заборонили через відклик виробником з обігу на території України "Гроприма".

Препарат застосовуються для лікування вірусних інфекцій, вірусних гепатитів (у складі комплексної терапії), інфекцій шкіри та слизових оболонок.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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