В Україні заборонили противірусний препарат





Таке рішення відомство прийняло у суботу, 22 грудня, - пише



Мова йде про "Гроприм", таблетки по 500 мг № 20 (10х2) у блістерах та № 40 (10х4) у блістерах серій 010918, 011017, 021017. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.



Ліки заборонили через відклик виробником з обігу на території України "Гроприма".



Препарат застосовуються для лікування вірусних інфекцій, вірусних гепатитів (у складі комплексної терапії), інфекцій шкіри та слизових оболонок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька серій противірусних ліків "Гроприм".Таке рішення відомство прийняло у суботу, 22 грудня, - пише канал 24 Мова йде про "Гроприм", таблетки по 500 мг № 20 (10х2) у блістерах та № 40 (10х4) у блістерах серій 010918, 011017, 021017. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.Ліки заборонили через відклик виробником з обігу на території України "Гроприма".Препарат застосовуються для лікування вірусних інфекцій, вірусних гепатитів (у складі комплексної терапії), інфекцій шкіри та слизових оболонок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію