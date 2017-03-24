Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського

У Луцьку на вулиці Львівській водій вантажівки Renault Magnum на початку листопада цього року хотів дати хабар патрульному поліцейському.За це суд «впаяв» водієві штраф – 8 500 гривень.Відомо, що поліцейський роти № 4 батальйону управління патрульної поліції, перевіряючи вантажівку, виявив, що шини транспортного засобу та причепа мають місцеві пошкодження, за що передбачена адміністративна відповідальність.Утім, горе-водій не хотів відповідати згідно з законодавством і вирішив відкупитися, давши хабар. Тож чоловік поклав на заднє сидіння вказаного службового автомобіля папку з грішми в сумі 600 гривень.Днями Луцький міськрайонний суд призначив водієві вантажівки штраф – 8500 гривень.