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Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського

Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського
У Луцьку на вулиці Львівській водій вантажівки Renault Magnum на початку листопада цього року хотів дати хабар патрульному поліцейському.

За це суд «впаяв» водієві штраф – 8 500 гривень.

Відомо, що поліцейський роти № 4 батальйону управління патрульної поліції, перевіряючи вантажівку, виявив, що шини транспортного засобу та причепа мають місцеві пошкодження, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Утім, горе-водій не хотів відповідати згідно з законодавством і вирішив відкупитися, давши хабар. Тож чоловік поклав на заднє сидіння вказаного службового автомобіля папку з грішми в сумі 600 гривень.

Днями Луцький міськрайонний суд призначив водієві вантажівки штраф – 8500 гривень.

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Теги: хабар, штраф, Луцьк, поліція, суд
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