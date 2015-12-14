На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави
Сьогодні, 19:18
На Волині через крадіжку розчинної кави раніше судимий чоловік сяде за ґрати на 5 років та 9 місяців.
Такий вирок днями виніс Нововолинський міський суд, - пише ВолиньUA.
Суд з'ясував, що 3 липня об 11:46 чоловік вкрав в магазині «Вопак» у Нововолинську упаковку розчинної кави «Jacobs Monarch» масою 250 грам. Її вартість - 206,57 гривень.
За крадіжку кави суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк півтора роки.
Проте, зважаючи на те, що чоловік був раніше судимим і мав "умовний" термін, який отримав лише місяць тому, суд визначив загальне покарання за усі злочини: позбавлення волі на строк 5 років та 9 місяців.
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Такий вирок днями виніс Нововолинський міський суд, - пише ВолиньUA.
Суд з'ясував, що 3 липня об 11:46 чоловік вкрав в магазині «Вопак» у Нововолинську упаковку розчинної кави «Jacobs Monarch» масою 250 грам. Її вартість - 206,57 гривень.
За крадіжку кави суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк півтора роки.
Проте, зважаючи на те, що чоловік був раніше судимим і мав "умовний" термін, який отримав лише місяць тому, суд визначив загальне покарання за усі злочини: позбавлення волі на строк 5 років та 9 місяців.
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