На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави





Такий вирок днями виніс Нововолинський міський суд, - пише



Суд з'ясував, що 3 липня об 11:46 чоловік вкрав в магазині «Вопак» у Нововолинську упаковку розчинної кави «Jacobs Monarch» масою 250 грам. Її вартість - 206,57 гривень.



За крадіжку кави суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк півтора роки.



Проте, зважаючи на те, що чоловік був раніше судимим і мав "умовний" термін, який отримав лише місяць тому, суд визначив загальне покарання за усі злочини: позбавлення волі на строк 5 років та 9 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через крадіжку розчинної кави раніше судимий чоловік сяде за ґрати на 5 років та 9 місяців.Такий вирок днями виніс Нововолинський міський суд, - пише ВолиньUA Суд з'ясував, що 3 липня об 11:46 чоловік вкрав в магазині «Вопак» у Нововолинську упаковку розчинної кави «Jacobs Monarch» масою 250 грам. Її вартість - 206,57 гривень.За крадіжку кави суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк півтора роки.Проте, зважаючи на те, що чоловік був раніше судимим і мав "умовний" термін, який отримав лише місяць тому, суд визначив загальне покарання за усі злочини: позбавлення волі на строк 5 років та 9 місяців.

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