На Волині підприємці протестують проти підняття орендної плати на ринках





Вони стверджують, що підняття тарифу Волинською облспоживспілкою є безпідставним, -



Нагадаємо, що в лютому нинішнього року підприємці вже протестували проти тодішньої нової орендної плати. Зокрема, вони мали довготривалу та емоційну зустріч з керівництвом міста, де брав участь і перший заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут, а також перекривали міжнародну трасу «Київ-Варшава». Адже тоді ціна виросла із 48 гривень за 1 м. кв. до 70-ти.



На своїй сторінці у Фейсбук Ігор Пініс (депутат Ковельської міської ради) пише, що з цього приводу відбулися збори підприємців з адміністрацією ринків, де начебто вдалося домовитися про зменшення тарифу.



«Після учорашньої зустрічі з підприємцями ціна питання впала з 10 до 5 грн. Підприємці обурені низькою якістю послуг та неаргументованими здирницькими орендами», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємці, які торгують на ринках Ковеля, виступають категорично проти чергового підняття ціни за квадратний метр орендної плати.Вони стверджують, що підняття тарифу Волинською облспоживспілкою є безпідставним, - пише Про Ковель.Нагадаємо, що в лютому нинішнього року підприємці вже протестували проти тодішньої нової орендної плати. Зокрема, вони мали довготривалу та емоційну зустріч з керівництвом міста, де брав участь і перший заступник голови правління Волинської облспоживспілки, а також перекривали міжнародну трасу «Київ-Варшава». Адже тоді ціна виросла із 48 гривень за 1 м. кв. до 70-ти.На своїй сторінці у Фейсбук(депутат Ковельської міської ради) пише, що з цього приводу відбулися збори підприємців з адміністрацією ринків, де начебто вдалося домовитися про зменшення тарифу.«Після учорашньої зустрічі з підприємцями ціна питання впала з 10 до 5 грн. Підприємці обурені низькою якістю послуг та неаргументованими здирницькими орендами», - йдеться у дописі.

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