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На Волині підприємці протестують проти підняття орендної плати на ринках

На Волині підприємці протестують проти підняття орендної плати на ринках
Підприємці, які торгують на ринках Ковеля, виступають категорично проти чергового підняття ціни за квадратний метр орендної плати.

Вони стверджують, що підняття тарифу Волинською облспоживспілкою є безпідставним, - пише Про Ковель.

Нагадаємо, що в лютому нинішнього року підприємці вже протестували проти тодішньої нової орендної плати. Зокрема, вони мали довготривалу та емоційну зустріч з керівництвом міста, де брав участь і перший заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут, а також перекривали міжнародну трасу «Київ-Варшава». Адже тоді ціна виросла із 48 гривень за 1 м. кв. до 70-ти.

На своїй сторінці у Фейсбук Ігор Пініс (депутат Ковельської міської ради) пише, що з цього приводу відбулися збори підприємців з адміністрацією ринків, де начебто вдалося домовитися про зменшення тарифу.

«Після учорашньої зустрічі з підприємцями ціна питання впала з 10 до 5 грн. Підприємці обурені низькою якістю послуг та неаргументованими здирницькими орендами», - йдеться у дописі.

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Теги: ринок, Ковель, протест, орендна плата, облспоживспілка, Горгут
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