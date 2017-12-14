На Волині підприємці протестують проти підняття орендної плати на ринках
Сьогодні, 21:33
Підприємці, які торгують на ринках Ковеля, виступають категорично проти чергового підняття ціни за квадратний метр орендної плати.
Вони стверджують, що підняття тарифу Волинською облспоживспілкою є безпідставним, - пише Про Ковель.
Нагадаємо, що в лютому нинішнього року підприємці вже протестували проти тодішньої нової орендної плати. Зокрема, вони мали довготривалу та емоційну зустріч з керівництвом міста, де брав участь і перший заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут, а також перекривали міжнародну трасу «Київ-Варшава». Адже тоді ціна виросла із 48 гривень за 1 м. кв. до 70-ти.
На своїй сторінці у Фейсбук Ігор Пініс (депутат Ковельської міської ради) пише, що з цього приводу відбулися збори підприємців з адміністрацією ринків, де начебто вдалося домовитися про зменшення тарифу.
«Після учорашньої зустрічі з підприємцями ціна питання впала з 10 до 5 грн. Підприємці обурені низькою якістю послуг та неаргументованими здирницькими орендами», - йдеться у дописі.
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Вони стверджують, що підняття тарифу Волинською облспоживспілкою є безпідставним, - пише Про Ковель.
Нагадаємо, що в лютому нинішнього року підприємці вже протестували проти тодішньої нової орендної плати. Зокрема, вони мали довготривалу та емоційну зустріч з керівництвом міста, де брав участь і перший заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут, а також перекривали міжнародну трасу «Київ-Варшава». Адже тоді ціна виросла із 48 гривень за 1 м. кв. до 70-ти.
На своїй сторінці у Фейсбук Ігор Пініс (депутат Ковельської міської ради) пише, що з цього приводу відбулися збори підприємців з адміністрацією ринків, де начебто вдалося домовитися про зменшення тарифу.
«Після учорашньої зустрічі з підприємцями ціна питання впала з 10 до 5 грн. Підприємці обурені низькою якістю послуг та неаргументованими здирницькими орендами», - йдеться у дописі.
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