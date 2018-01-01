У Луцьку засяяла різдвяна ілюмінація. ФОТО





Святкова ілюмінація встановлена на вулиці Лесі Українки від Театрального майдану й до перетину з вулицею Сенаторки Левчанівської. Йдеться на сайті Луцької міської ради.



Над втіленням мистецької концепції проекту працювали митці міста: Віра Конська, Людмила Салинська, Юрій Новодольський, Наталія Пилипчук та Марія Іваньоха.



Допомагали реалізувати проект працівники департаменту житлово-комунального господарства міської ради та комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло».

































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Започаткований минулого року департаментом культури міської ради мистецький проект «Вулиця Різдвяних Янголів» продовжується. Цьогоріч проект доповнено арт-інсталяціями «Крила» та «Різдвяне дерево».Святкова ілюмінація встановлена на вулиці Лесі Українки від Театрального майдану й до перетину з вулицею Сенаторки Левчанівської. Йдеться на сайті Луцької міської ради.Над втіленням мистецької концепції проекту працювали митці міста:таДопомагали реалізувати проект працівники департаменту житлово-комунального господарства міської ради та комунального підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло».

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