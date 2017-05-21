Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО
Сьогодні, 22:14
У Нововолинську дівчина купила шоколад з черв’яком.
Про це Elżbieta Stepyuk написала в групі “Нововолинськ інфо“, що в соцмережі facebok.
“Шоколад куплено 2 дні тому, сьогодні знайшла такий сюрприз. Дзвонила на гарячу лінію до виробника «Malbi». Запитати чи це взагалі таке реальне, мені сказали, що це все видумки й такого бути просто не може. Підтверджу хоча б місту, що може”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Elżbieta Stepyuk написала в групі “Нововолинськ інфо“, що в соцмережі facebok.
“Шоколад куплено 2 дні тому, сьогодні знайшла такий сюрприз. Дзвонила на гарячу лінію до виробника «Malbi». Запитати чи це взагалі таке реальне, мені сказали, що це все видумки й такого бути просто не може. Підтверджу хоча б місту, що може”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО
Сьогодні, 22:14
У Луцьку засяяла різдвяна ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 21:01
Як юні волиняни колядували у Європі. ФОТО
Сьогодні, 20:49
У Луцьку продаватимуть картини, щоб врятувати песиків
Сьогодні, 20:00