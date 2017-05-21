Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО





Про це Elżbieta Stepyuk‎ написала в групі “Нововолинськ інфо“, що в соцмережі



“Шоколад куплено 2 дні тому, сьогодні знайшла такий сюрприз. Дзвонила на гарячу лінію до виробника «Malbi». Запитати чи це взагалі таке реальне, мені сказали, що це все видумки й такого бути просто не може. Підтверджу хоча б місту, що може”, – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську дівчина купила шоколад з черв’яком.Про це‎ написала в групі “Нововолинськ інфо“, що в соцмережі facebok “Шоколад куплено 2 дні тому, сьогодні знайшла такий сюрприз. Дзвонила на гарячу лінію до виробника «Malbi». Запитати чи це взагалі таке реальне, мені сказали, що це все видумки й такого бути просто не може. Підтверджу хоча б місту, що може”, – йдеться у дописі.

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