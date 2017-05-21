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Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО

Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО
У Нововолинську дівчина купила шоколад з черв’яком.

Про це Elżbieta Stepyuk‎ написала в групі “Нововолинськ інфо“, що в соцмережі facebok.

“Шоколад куплено 2 дні тому, сьогодні знайшла такий сюрприз. Дзвонила на гарячу лінію до виробника «Malbi». Запитати чи це взагалі таке реальне, мені сказали, що це все видумки й такого бути просто не може. Підтверджу хоча б місту, що може”, – йдеться у дописі.
Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО

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Теги: шоколад, хробак
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