Показали, як у Луцьку католики відзначають Рідво. ФОТО





Святкова служба у костелі розпочалася о 19:00 24 грудня, -



Ближче до призначеного часу початку меси у храмі вже нема сидячих місць. Люди по черзі підходять до вертепу. Діти стають на коліна і моляться.



«Сьогодні ми з вами святкуємо тілесне народження Господа нашого Ісуса Христа», – каже священик. У цю мить орган починає грати «Тиху ніч», люди запалюють свічки, а отці-настоятелі у супроводі дітей кладуть немовля Ісуса до вертепу.



Тоді у костелі вмикається світло і починається різдвяна меса.



Перед закінченням святкової меси ті, хто був на сповіді та дотримувався посту, ставали до причастя. Наприкінці прихожани обмінювалися шматком оплатка – тонкого хліба, відламуючи який люди загадують бажання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вечірня меса напередодні Різдва у кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла у Луцьку по-особливому магічна.Святкова служба у костелі розпочалася о 19:00 24 грудня, - пише Район.Луцьк.Ближче до призначеного часу початку меси у храмі вже нема сидячих місць. Люди по черзі підходять до вертепу. Діти стають на коліна і моляться.«Сьогодні ми з вами святкуємо тілесне народження Господа нашого Ісуса Христа», – каже священик. У цю мить орган починає грати «Тиху ніч», люди запалюють свічки, а отці-настоятелі у супроводі дітей кладуть немовля Ісуса до вертепу.Тоді у костелі вмикається світло і починається різдвяна меса.Перед закінченням святкової меси ті, хто був на сповіді та дотримувався посту, ставали до причастя. Наприкінці прихожани обмінювалися шматком оплатка – тонкого хліба, відламуючи який люди загадують бажання.

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