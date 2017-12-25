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Показали, як у Луцьку католики відзначають Різдво. ФОТО

Показали, як у Луцьку католики відзначають Різдво. ФОТО
Вечірня меса напередодні Різдва у кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла у Луцьку по-особливому магічна.

Святкова служба у костелі розпочалася о 19:00 24 грудня, - пише Район.Луцьк.

Ближче до призначеного часу початку меси у храмі вже нема сидячих місць. Люди по черзі підходять до вертепу. Діти стають на коліна і моляться.

«Сьогодні ми з вами святкуємо тілесне народження Господа нашого Ісуса Христа», – каже священик. У цю мить орган починає грати «Тиху ніч», люди запалюють свічки, а отці-настоятелі у супроводі дітей кладуть немовля Ісуса до вертепу.

Тоді у костелі вмикається світло і починається різдвяна меса.

Перед закінченням святкової меси ті, хто був на сповіді та дотримувався посту, ставали до причастя. Наприкінці прихожани обмінювалися шматком оплатка – тонкого хліба, відламуючи який люди загадують бажання.

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Теги: Різдво, католики, костел
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