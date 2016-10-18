На Волині нахабний злодій обікрав молоду маму, коли та гуляла з дитиною





Про це йдеться з ухвалі Нововолинського міського суду від 18-го грудня, - пише



Із відчиненої сумки, яка висіла на ручці дитячого візка, злодій витягнув гаманець. Там були гроші у сумі 700 гривень, банківські картки та документи.



По даному факту слідчим відділом Нововолинського відділення поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України – грабіж.



Триває слідство.

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