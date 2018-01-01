вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

25 грудня на Волині: гортаючи календар

25 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає доктор філологічних наук, професор Луїза Оляндер (на фото). Вона - почесний академік Академії наук Вищої школи, автор ідеї та упорядник тритомника «Роде наш красний. Волинь у долях краян і людських документах».

За православним календарем 25 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Олександр.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.

Сьогодні у світі відзначається католицьке Різдво.

А на Волині цього дня у 1971 році здали в експлуатацію першу чергу Ковельського заводу сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш».

25 грудня 1956 року видав перший волинський цукор Іваничівський цукровий завод.

А у 2011 році Національну спілку журналістів України поповнили волинські медійники Наталія Толмачова, Сергій Боярчук, Любов Хвас і Володимир Філіпчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині нахабний злодій обікрав молоду маму, коли та гуляла з дитиною
24 грудень, 23:21
Показали, як у Луцьку католики відзначають Рідво. ФОТО
24 грудень, 22:38
Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО
24 грудень, 22:14
На Волині підприємці протестують проти підняття орендної плати на ринках
24 грудень, 21:33
Схожі новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 00:00
23 грудня на Волині: гортаючи календар 23 грудня на Волині: гортаючи календар
23 грудень, 00:00
22 грудня на Волині: гортаючи календар 22 грудня на Волині: гортаючи календар
22 грудень, 00:00
21 грудня на Волині: гортаючи календар 21 грудня на Волині: гортаючи календар
21 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині нахабний злодій обікрав молоду маму, коли та гуляла з дитиною
24 грудень, 23:21
 0
Показали, як у Луцьку католики відзначають Рідво. ФОТО
24 грудень, 22:38
 0
Волинянка придбала шоколад із хробаком. ФОТО
24 грудень, 22:14
 0
На Волині підприємці протестують проти підняття орендної плати на ринках
24 грудень, 21:33
 0
Медіа
відео
1/8