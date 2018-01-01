25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначає доктор філологічних наук, професор Луїза Оляндер (на фото). Вона - почесний академік Академії наук Вищої школи, автор ідеї та упорядник тритомника «Роде наш красний. Волинь у долях краян і людських документах».
За православним календарем 25 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Олександр.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
Сьогодні у світі відзначається католицьке Різдво.
А на Волині цього дня у 1971 році здали в експлуатацію першу чергу Ковельського заводу сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш».
25 грудня 1956 року видав перший волинський цукор Іваничівський цукровий завод.
А у 2011 році Національну спілку журналістів України поповнили волинські медійники Наталія Толмачова, Сергій Боярчук, Любов Хвас і Володимир Філіпчук.
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За православним календарем 25 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Олександр.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
Сьогодні у світі відзначається католицьке Різдво.
А на Волині цього дня у 1971 році здали в експлуатацію першу чергу Ковельського заводу сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш».
25 грудня 1956 року видав перший волинський цукор Іваничівський цукровий завод.
А у 2011 році Національну спілку журналістів України поповнили волинські медійники Наталія Толмачова, Сергій Боярчук, Любов Хвас і Володимир Філіпчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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