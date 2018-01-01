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Три ретромотоцикли «HARLEY DAVIDSON» зареєстрували в райцентрі на Волині. ФОТО

Три ретромотоцикли «HARLEY DAVIDSON» зареєстрували в райцентрі на Волині. ФОТО
Три ретромотоцикли HARLEY DAVIDSON за один день зареєстрували у сервісному центрі МВС Каменя-Каширського.

Мотоцикли 1929, 1949 і 1953 років випуску. Про це пише Вісник і ко.

Як зазначають у сервісному центрі, усі транспортні засоби вперше зареєстровані в Україні після ввезення з-за кордону.






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Теги: мотоцикл, HARLEY DAVIDSON
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