Три ретромотоцикли «HARLEY DAVIDSON» зареєстрували в райцентрі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 02:46
Три ретромотоцикли HARLEY DAVIDSON за один день зареєстрували у сервісному центрі МВС Каменя-Каширського.
Мотоцикли 1929, 1949 і 1953 років випуску. Про це пише Вісник і ко.
Як зазначають у сервісному центрі, усі транспортні засоби вперше зареєстровані в Україні після ввезення з-за кордону.
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Мотоцикли 1929, 1949 і 1953 років випуску. Про це пише Вісник і ко.
Як зазначають у сервісному центрі, усі транспортні засоби вперше зареєстровані в Україні після ввезення з-за кордону.
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