Три ретромотоцикли «HARLEY DAVIDSON» зареєстрували в райцентрі на Волині. ФОТО





Мотоцикли 1929, 1949 і 1953 років випуску. Про це



Як зазначають у сервісному центрі, усі транспортні засоби вперше зареєстровані в Україні після ввезення з-за кордону.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три ретромотоцикли HARLEY DAVIDSON за один день зареєстрували у сервісному центрі МВС Каменя-Каширського.Мотоцикли 1929, 1949 і 1953 років випуску. Про це пише Вісник і ко.Як зазначають у сервісному центрі, усі транспортні засоби вперше зареєстровані в Україні після ввезення з-за кордону.

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